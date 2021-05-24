ВТБ проведет Форум акционеров

В рамках мероприятия также будут освещены вопросы взаимодействия с розничными инвесторами и подготовки предстоящего годового Общего собрания акционеров. После презентации будет организована сессия вопросов и ответов.

Форум акционеров начнется в 12:00 по московскому времени и будет проходить в прямом эфире на сайте. В настоящее время на сайте открыта регистрация для участия в Форуме. Пройдя процедуру регистрации, акционеры ВТБ уже сейчас могут задать интересующие их вопросы, ответы на которые они получат на мероприятии.

Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ (ПАО), отметил: