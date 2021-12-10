ВТБ снижает первый взнос на ипотеку по двум документам до 10%

Программа «Победа над формальностями» является одной из самых популярных в ипотечной линейке ВТБ и дает возможность получить кредитное решение без подтверждения дохода и занятости, что особенно актуально для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. По итогам 11 месяцев 2021 года ее доля в общих выдачах банка составила 40%. Клиенты оформили по ней более 126 тыс. сделок почти на 400 млрд рублей.

«Конец года на рынке недвижимости традиционно характеризуется высоким спросом. Сейчас на активность клиентов существенное влияние оказывает рост рыночных ставок по ипотеке. Поэтому в предпраздничный период мы решили снизить порог входа для клиентов, которые хотят взять ипотеку по выгодным ставкам, но еще не успели накопить крупную сумму для первого взноса. Предложение действует до конца января следующего года. Участники программы «Победа над формальностями» отличаются высокой платежеспособностью и стабильно обслуживают свои кредиты. Мы внимательно анализируем их риск-профиль при принятии решения о выдаче кредита, поэтому снижение уровня первого взноса в данном случае не окажет влияния на уровень просроченной задолженности, который остается на стабильно низких значениях», — прокомментировал член правления ВТБ (ПАО) Святослав Островский.

Для оформления ипотеки в рамках программы «Победа над формальностями» заемщику необходимы всего два документа — паспорт и СНИЛС. Денежные средства доступны на срок до 30 лет с максимальной суммой 30 млн рублей. Решение по кредиту банк принимает в течение суток.

Оформление ипотеки с минимальным пакетом документов возможно также и в рамках госсубсидирования: по «Ипотеке с господдержкой 2020», для семей с детьми, по «Дальневосточной ипотеке».

Условия, позволяющие получить жилищный кредит по двум документам со сниженным первоначальным взносом, доступны заемщикам ВТБ до 31 января 2022 года.

ВТБ — один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 11 месяцев банк показал рекордный объем продаж, выдав 1 трлн рублей ипотеки. Всего с начала года свои жилищные условия смогли улучшить около 300 тысяч заемщиков банка.