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ВТБ увеличил число розничных клиентов до 16 млн человек

  • 03/02/2022, 14:22
За прошедший год ВТБ увеличил число активных клиентов-физлиц до 16 млн человек, обслуживая уже более 20% экономически активного населения России.

В 2022 г. банк планирует нарастить клиентскую базу до 18,9 млн человек, что на 42% выше допандемийного уровня. Об этом заявил заместитель президента-председателя правленияНовости бизнеса  банка ВТБ (ПАО)  Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

 Ключевыми факторами привлечения клиентов в 2021 году стали цифровизация продаж, успешная работа с неактивными клиентами, развитие передовых технологий обслуживания и активация работы с новыми сегментами, включая молодежь и пенсионеров. Стратегически важными для ВТБ оказались проекты социальной ответственности, в том числе – выплаты семьям с детьми и страхование клиентов от мошенничества.

Число активных пользователей ВТБ Онлайн за год выросло на 30%, достигнув 13,4 млн человек. Для клиентов других банков ВТБ представил «Легкий банк» с мгновенным доступом к финансовым продуктам, к которому сегодня подключились уже 400 тысяч пользователей. Общее число привилегированных клиентов ВТБ превысило 740 тысяч человек, зарплатных – 7,5 млн.

Темпы розничного кредитования в прошлом году оказались рекордными. ВТБ нарастил продажи кредитов на 40%, до 2,59 трлн рублей, объем портфеля – на 27%, до 4,69 трлн. Выдачи ипотеки за год выросли почти на 30%, до 1,2 трлн рублей, портфель жилищных кредитов ВТБ рос быстрее рынка и увеличился на 31%, превысив 2,63 трлн рублей. Продажи кредитов наличными увеличились в 1,5 раза, до 1,3 трлн рублей, портфель вырос почти на четверть, до 1,8 трлн, рыночная доля по итогам года достигла 18,8%. Продажи автокредитов впервые превысили 100 млрд рублей, что более чем на четверть выше результата 2020 г.

По итогам нынешнего года ВТБ ожидает рост розничного рынка в России на 12% (по портфелю), сам банк намерен расти выше этих значений.

«В прошлом году ВТБ провел динамичную трансформацию бизнеса, в 8 раз ускорив внедрение услуг и сервисов и в 5 раз увеличив число цифровых продуктов для физлиц. В результате сегодня мы обслуживаем уже 16 млн активных клиентов – больше 20% экономически активного населения России. В 2022 году драйверами роста нашего бизнеса станут активизация работы с молодежью, пенсионерами и семьями с детьми, а также развитие партнерских проектов. К концу года доля цифровых продаж ВТБ достигнет 50%, доступность услуг в онлайн – 100%, а число пользователей ВТБ Онлайн вырастет до 15 млн человек. За год все это позволит нарастить активную клиентскую базу почти на 3 млн человек, до 18,9 млн клиентов», – заявил Анатолий Печатников.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : финансы ВТБ банки


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