Выбирайте подарки на Ozon с кешбэком 10% по карте «Мир»

Получайте кешбэк за покупку любых товаров, даже тех, на которые действует скидка.
Держателей банковских карт «Мир» ждут выгодные покупки в популярном маркетплейсе. Чтобы воспользоваться предложением:
Акция предоставляет отличную возможность не только подготовить подарки своим близким и коллегам, но и выгодно купить бытовую технику, одежду, косметику, книги, продукты и мн. др. для себя. Предложение действительно с 15 февраля по 14 марта 2021 года. Полные правила акции размещены на сайте национальной платежной системы.
Добавим, что по картам «Мир» Банка «Левобережный» (ПАО) каждый месяц можно получать кешбэк в размере 1% за все расчеты, а также 5-10% (в зависимости от типа карты) за покупки до конца первого квартала в категориях «Музыкальные инструменты», «Фотостудии» или «Магазины косметики».
Подать заявку на оформление карты можно на сайте или в любом отделении банка. А чтобы начать совершать выгодные покупки прямо сейчас, закажите цифровую карту «Мир» в приложении BL-online.
Фото: пресс-служба банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать