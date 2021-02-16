Выбирайте подарки на Ozon с кешбэком 10% по карте «Мир»

Получайте кешбэк за покупку любых товаров, даже тех, на которые действует скидка.

Держателей банковских карт «Мир» ждут выгодные покупки в популярном маркетплейсе. Чтобы воспользоваться предложением:

зарегистрируйте свою карту «Мир» на сайте ru/register или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк»;

оплачивайте ей любые покупки на сайте или в приложении Ozon;

получайте обратно на карту 10% (кешбэк начисляется не ранее 3 рабочих дней с момента покупки).

Акция предоставляет отличную возможность не только подготовить подарки своим близким и коллегам, но и выгодно купить бытовую технику, одежду, косметику, книги, продукты и мн. др. для себя. Предложение действительно с 15 февраля по 14 марта 2021 года. Полные правила акции размещены на сайте национальной платежной системы.

Добавим, что по картам «Мир» Банка «Левобережный» (ПАО) каждый месяц можно получать кешбэк в размере 1% за все расчеты, а также 5-10% (в зависимости от типа карты) за покупки до конца первого квартала в категориях «Музыкальные инструменты», «Фотостудии» или «Магазины косметики».

Подать заявку на оформление карты можно на сайте или в любом отделении банка. А чтобы начать совершать выгодные покупки прямо сейчас, закажите цифровую карту «Мир» в приложении BL-online.