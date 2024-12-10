Хлеб — всему голова: история семейного дела Луканиных

Туктамышев Савелий Сергеевич

СИУ РАНХиГС

Введение

Многовековые традиции, скрытые в стенах семейных домов, часто служат фундаментом успешного бизнеса, передающегося из поколения в поколение. Что же стоит за этим уникальным сочетанием личных отношений и предпринимательской активности? Погрузившись в мир семейного предпринимательства, мы обнаружим не только экономические аспекты, но и глубокую эмоциональную связь, преданность и конфликты, которые могут как объединять, так и разрушать. Какая сила движет такими предпринимателями, готовыми рисковать всем ради общего дела? Ответ на этот вопрос станет отправной точкой нашего исследования.

В 1893 году на берегу Оби был основан посёлок для рабочих Транссибирской магистрали, получивший название Новониколаевск (ныне Новосибирск) [1]. Совершенно понятно, что строители железной дороги нуждались в пище, и так как труд их был тяжелым, то долго ждать еды они не могли. Именно поэтому промышленность будущего города-миллионника начиналась с мукомольной.

В самом деле, жители поселка не понаслышке знали, что означает поговорка «Хлеб — всему голова», потому что именно они стали свидетелями становление и развитие по-настоящему новаторского и успешного мукомольного предприятия семьи Луканиных.

Работа посвящена изучению семейного предпринимательства на примере одной из самых известных и по сей день семейной предпринимательской династии города Новониколаевска.

Задачи исследования:

1) Рассмотреть историю мукомольного дела и других направлений предпринимательской деятельности семьи Луканиных;

2) Провести анализ хозяйственной деятельности семейной фирмы;

3) Изучить вклад в развитие региона;

4) Определить причины и факторы успеха фирмы и проанализировать возможности использования практик прошлого в современных условиях.

Актуальность работы подтверждается тем, что 2024 год является Годом семьи, однако про семейное предпринимательство говорится не так часто, хотя именно оно во все времена являлось настоящим двигателем экономики, потому что именно такой бизнес является наиболее надежным.

Для выполнения работы мною были использованы архивные документы; материалы, размещенные на различных интернет-ресурсах (росбизнеснаследие.рф); материалы электронной библиотеки «Библиотека сибирского краеведения»; исторические очерки «История промышленности Новосибирска. Том I. (Начало)»; статья «Мукомолы Луканины – успех и трагедия» К. А. Голодяева. Использование перечисленных выше ресурсов позволило комплексно подойти к изучению проблематики.

Основная часть

Мукомольное дело семьи

Семейство Луканиных — яркий пример того, как семейные ценности и трудолюбие могут привести к успеху в бизнесе. Основанное ими предприятие стало одним из ведущих мукомольных заводов в регионе, а также символом стойкости и преданности своему делу.

История семейного дела Луканиных началась в далёком 1900 году, когда Михаил Егорович Луканин с сыновьями Иваном и Александром начали строительство современной электрофицированной мельницы за Каменкой, производящей около 600 тыс. пудов зерна в год [2, с. 2]. При средней стоимости пуда пшеничной муки в 120 копеек, выручка семьи с небольшой мельницы составляла 720 тыс. рублей в год при максимальной производительности [3, с. 15].

Сыновья не отставали от главы семейства. Братья также стали владельцами нескольких мельниц, а в 1902 году они начали строительство уникальной на тот момент мельницы, которая превосходила соседей по производительности в полтора раза! Кроме того, Луканиным удалось сконструировать её особенным образом, что зерно по конвейеру поднималось на последний этаж, а на первом этаже заказчики получали готовую муку. Её производительность – 10 тыс. пудов муки в сутки, это означает, что 4,4 миллиона дореволюционных рублей выручки в год. [4, с. 394 — 395]. Именно это предприятие стало основой для современного Новосибирского Мелькомбината №1, чьи руководители гордятся более чем вековой историей своего предприятия и используют это в рекламных целях. Однако достаточно интересно, что за 2023 год предприятие ООО «Новосибирский Мелькомбинат № 1» получило 64 млн. рублей прибыли, что при конвертации в рубли дореволюционной России составляет около 40 тыс. Согласно этим расчетам можно сделать вывод, что предшественники всё же вели свое дело гораздо успешнее. Можно возразить, что в те времена и условия были другими, однако вполне очевидно, что когда речь идет о семейном деле, а не о типичном бизнесе с одним руководителем, то всё работает в разы лучше, потому что в игру вступает любовь, взаимное уважение и ответственность за свою семью и за общее дело, тут нельзя допускать просчетов. Именно эти силы заставляют предпринимателей, которые ведут семейное дело, работать из последних сил, бороться с конкурентами, чтобы ваше дело процветало, и вся семья была счастлива.

Новый этап развития

Не всегда дела шли гладко, бывало, урожай не выдался, поэтому мельница некоторое время стояла без дела. Тем не менее, постепенно Новониколаевск становился центром сибирской мукомольной промышленности, причем местные предприятия всегда были оборудованы по последнему слову техники. Мука, которую делали на местных фабриках, продавалась по всей стране, Новониколаевск также стал центром снабжения восточных рынков. А метод распределения машин на мельнице по нескольким этажам, описанный выше и ранее использовавшийся исключительно американцами, был для России настоящим открытием, которое сделали именно Луканины. Можно с уверенностью говорить, что они были примером для всех остальных мукомолов и локомотивом развития отрасли в Сибири.

В апреле 1906 года Луканины (по инициативе Ивана Михайловича) и новониколаевский купец второй гильдии Илларион Егорович Волков основали полное товарищество под названием: «Южно-Алтайская мукомольная компания» с уставным капиталом в 120 тыс. руб., распределенных на двадцать четыре пая, поделенных пополам между Луканиными и Волковым [2, с. 4]. Первым делом компания провела реконструкцию промышленного комплекса, что привело к переходу на трёхсменный режим работы. Он также был оборудован как нельзя лучше, на нем трудилось 130 рабочих. Его среднесуточная производительность составляла 4800 пудов муки, всего же на комплексе производилось 5 сортов муки. Это позволяло компании получать около 2 млн. рублей выручки в год. Был налажен сбыт по линии Сибирской и Забайкальской железных дорог.

Кроме того, Иван Михайлович славился добротой к работникам своего предприятия, что нашло отражение в литературе: «радовались служащие мельницы И. М. Луканина, которые написали целое письмо в газету, в котором “…просят выразить благодарность за сделанные им (Луканиным. — М. Щ.) в день его именин ценные подарки (золотые вещи) и награды деньгами, а также за то, что ежегодно в пользу их будет отчисляться, как распорядился И. М. Луканин, 10% с чистой прибыли”» [5].

В 1910 году произошло преобразование «Южно-Алтайской мукомольной компании» в товарищество с ограниченной ответственностью. Оно было ответственно за содержание и эксплуатацию мукомольной мельницы. Также ему принадлежали другие промышленные и торговые предприятия как в Новониколаевске, так и городах России. Михаил Егорович и Александр Михайлович (сын Михаила Егоровича) Луканины стали полноправными партнёрами [2, с. 5].

В 1911 году на первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке Его Императорского Величества, проходившей в Омске, Иван Михайлович Луканин был удостоен большой серебряной медали «За высокое качество муки» [6].

Поворотным этапом семейного предприятия Луканиных стала весна 1914 год, когда самые крупные предприятия отрасли, в том числе и «Южно-Алтайская мукомольная компания», создали объединение «Алтайские мукомолы», производственные мощности которого в будущем стали основой для советской промышленности, часть из них – в принудительном порядке. [4, с. 398]. Тем не менее, несмотря ни на что, семья оставалась до конца предана своему делу, хотя они являлись уже не полноправными владельцами всех производственных мощностей, а лишь частью одного гиганта.

Не хлебом единым

Известно, что в 1910 году семьей были приобретены паи товарищества известного чугунолитейного и механического завода «Труд». Возможно, что Михаил Егорович, осуществив это совместно со своей дочерью Зинаидой и внуком Николаем Александровичем Луканиным (сын Александра Михайловича), хотел приобщить их к предпринимательству. Всего же семья имела пятую часть от общего числа паев предприятия.

Также Луканины занимались торговлей. Их торговые лавки находились в нескольких частях города Новониколаевска. Одна из них располагалась непосредственно в доме Луканиных, другая – в доме тобольского мещанина на Базарной площади (ныне площадь Ленина), при конторе завода «Труд». Там принимались заказы на изготовление и установку различных механизмов: станков, котлов, водопроводов и других, а также продавалась мука «вагонами и в розницу по ценам мельницы» и оренбургское пшено. Кроме того, осуществлялась закупка лома меди и чугуна [6]. Общая стоимость домов семьи составляла около 100 тыс. руб.

Общественная деятельность

Кроме того, Луканины занимались и общественной деятельностью.

Известно, что благодаря усилиям семьи Новониколаевск получил статус города с упрощенным общественным управлением и земли в безвозмездную собственность или на выкуп.

Александр Луканин в 1902 году был избран членом Правления добровольного пожарного общества, а в 1904 году – в собрание уполномоченных Новониколаевска, а также был утвержден заведующим хозяйственной частью при старосте Иване Суриковом [2, с. 7]. Однако вскоре он оставил должность ввиду строительства паровой мельницы, что ещё раз говорит о его преданности семейному делу.

В 1907 году Александр Михайлович и его отец Михаил Егорович были избраны в специальную комиссию. В её составе они занимались разработкой правил отдыха для служащих торговых заведений.

Более того, в 1908-м году Александр Михайлович Луканин совместно с другими промышленниками Новониколаевска обратился к руководству Сибирской железной дороги с просьбой принять меры против злоупотреблений и произвола на станциях, поскольку это негативно сказывалось на качестве сырья и поставляемой местными предприятиями продукции, из-за чего предприниматели несли убытки [2, с. 7].

При анализе общественной деятельности семьи Луканиных становится понятно, что одним из главных факторов успеха фирмы является отношение семьи к окружающим, потому что именно они являются помощниками, а не врагами. Люди, которым помогала семья, являются работниками на их предприятиях, их партнерами.

Заключение

Таким образом, мы проследили историю мукомольного дела семьи: от маленькой мельницы за Каменкой до вхождения в состав крупного гиганта, который поставлял муку по всей стране и за рубеж. Луканины являются ярким примером успешного развития семейного дела, которое внесло огромный вклад в развитие промышленности не только в Новониколаевске, но и во всей России. Благодаря упорству, трудолюбию, умению налаживать связи с окружающими и семейным традициям, они смогли создать процветающее предприятие, которое стало одним из лидеров мукомольной отрасли Новониколаевска, Сибири и всей нашей большой страны.

Опыт семьи Луканиных показывает, что семейный бизнес может быть успешным и стабильным. К счастью, это утверждение находит подтверждение и в современной России: согласно данным Торгово-промышленной палаты Российской Федерации около 74% предприятий малого и среднего бизнеса являются семейными компаниями [7]. Для успешного ведения семейного дела предпринимателям также стоит всегда оставаться преданными ему, развивать его, доброжелательно относиться к окружающем, передавать знания и опыт из поколения в поколение.

В Новосибирской области примером выдающегося семейного дела является «Сибирская хлебная корпорация», владельцем которой является Дмитрий Михайлович Терешков и его семья.

Я считаю, что семейный бизнес очень важен потому, что он способствует стабильности и долгосрочному развитию предприятия, они обычно более устойчивы к экономическим кризисам и имеют больше ресурсов для преодоления трудностей. А для поддержки семейного бизнеса в России существуют различные меры: федеральная программа «Мама-предприниматель», региональные и федеральные льготы и гранты [8]. Необходимо продолжать совершенствовать предоставлять доступ к различным видам финансовой помощи, обучать предпринимателей и их семьи основам ведения бизнеса.

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