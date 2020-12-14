За сутки в Новосибирской области выявлено 170 случаев заражения COVID-19

На утро 14 декабря в регионе зарегистрировано 25 136 случаев COVID-19 (+170 за минувшие сутки), в том числе у 1 511 детей. 20 738 человек выписаны с выздоровлением (+96 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 78 лет, и женщины в возрасте 47 лет, 62 года, 70 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 839 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 166 человек. На ИВЛ – 40 пациентов.

Госпитализированы 38 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 657. В больницы районов области госпитализированы 1 346 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 996 076 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 5 028 жителей региона, 76 088 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 923 обращения, госпитализирован 21 человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области