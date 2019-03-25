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Загородная недвижимость: тренды 2019 года, пути преодоления кризиса

  • 25/03/2019, 10:01
Специалисты ИНКОМ-Недвижимость прогнозируют в наступившем году увеличение стоимости объектов загородной недвижимости.

ИНКОМ-НедвижимостьСкорее всего, эта тенденция коснется всех форматов жилья, представленных сейчас на первичном рынке загородной недвижимости, расположенных в Подмосковье в коттеджных поселках. Желающим приобрести загородный дом эксперты советуют поторопиться с выбором, благо пока он еще есть.

Неутешительные прогнозы

Основным трендом загородного рынка недвижимости в прошлом году стало значительное сокращение доли девелоперов — согласно данным специалистов, к новым реалиям не смог приспособиться каждый пятый застройщик. Кроме того, по мнению аналитиков, основная масса профессионалов, продолжающих работать в этом сегменте, в ближайшем будущем может не выдержать конкуренции, что в дальнейшем приведет к уходу еще 15-20% девелоперов.

На рынке останутся лишь крупные игроки, а это чревато его монополизацией и ущемлением интересов покупателей. Однако в настоящее время и «акулы» не в состоянии предложить и реализовать новые качественные коттеджные поселки с хорошей как социальной, так и инженерной инфраструктурой, а главное – востребованной застройкой. Сдерживающим фактором при строительстве поселков таунхаусов может стать и ужесточение ФЗ-214, что делает невыгодным для девелоперов ввод и продажу подобных проектов.

Пути решения

Тем не менее, эксперты ИНКОМ-Недвижимость настроены скорее оптимистично. По их мнению, в весенний сезон велика вероятность снижения цены на земельные участки. Кроме того, сейчас на рынке первичной загородной недвижимости насчитывается несколько десятков тысяч предложений, так что выбор есть. Можно недорого купить земельный участок с подведенными инженерными коммуникациями, готовый коттедж, таунхаус или дуплекс «под ключ» в сданных в эксплуатацию коттеджных поселках элит-, эконом- и бизнес-класса. Цена объектов пока достаточно демократична, и, если следовать рекомендациям владеющих аналитическими данными специалистов, можно очень удачно вложить средства.

Тем не менее, уже сейчас экспертами рынка недвижимости Подмосковья разрабатываются эффективные способы преодоления возможного негативного сценария развития рынка. Так, предусматривается возможность выкупа девалопером у покупателя дома в Подмосковье имеющейся квартиры в городе. За счет этого у потенциального владельца появляются средства на оплату коттеджа, но он продолжает проживать в столичной квартире до момента полной постройки загородного жилья и сдачу его в эксплуатацию – отделки и подключения инженерных систем.

Фото: предоставлено ИНКОМ-Недвижимостью

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