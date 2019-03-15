Зарплатные ожидания менеджеров по продажам в Новосибирске ниже предложения работодателей

Менеджер по продам – один из самых востребованных специалистов на рынке труда. Это относится к ситуации не только в Новосибирске, но и по всей России. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter, рассмотрев вакансии и резюме соискателей Сибирского федерального округа.

— Самую высокую зарплату сегодня предлагают продажникам в Иркутске, где сумма средней зарплаты в вакансиях составляет 55 000 руб. Чуть ниже зарплатное предложение в Новосибирске и Красноярске, 50 400 и 49 000 рублей соответственно. А вот самую низкое вознаграждение в этом году предлагают соискателям в Омске – 38 000 руб, — отмечают в HeadHunter.

При этом, если посмотреть на зарплатные ожидания, то самые высокие зарплаты у кандидатов Новосибирска (43 100 руб.), а самые скромные – в Барнауле (33 400 руб.).

— Интересный факт: соискатели Сибири скромнее в своих ожиданиях, чем им предлагают работодатели, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. — С одной стороны, работодатели, стараясь привлечь поток кандидатов, могут показывать суммы, которое они могут заработать на этом месте. С другой, квалифицированных специалистов по продажам на рынке не так много, что может стимулировать рост зарплатных предложений на рыке труда для этой группы соискателей.

По ее словам, в Сибири работодатели следующих отраслей чаще всего ищут менеджеров по продажам: розничная торговля, информационные технологии, товары наружного потребления, продукты питания и услуги для бизнеса.

Фото: pixabay.com, автор- markusspiske