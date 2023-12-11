«Женщины-предприниматели – гордость Сибири»

Самусева Анастасия Алексеевна

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 4 курс

Введение

Женское предпринимательство в дореволюционной Новосибирской области – тема малоизученная. Поэтому нам очень сложно по достоинству оценить вклад женщин-предпринимателей в развитие региона. Между тем, в некоторых случаях женщины превосходили по своей деловой активности и предприимчивости мужчин [15]. Многие из них активно занимались общественной деятельностью и благотворительностью, входили в состав попечительских комитетов учебных заведений и приютов [3, с. 59]. История женского предпринимательства, заслуживает более внимательного изучения, в том числе как источник вдохновения для современных женщин, представляющих бизнес-сообщество, как материал для изучения присущих женщинам особенностей управленческого подхода.

Цель работы – рассмотрение предпринимательской деятельности Евдокии Ивановны Мельниковой в дореволюционном Новониколаевске и тенденций развития женского предпринимательства в современном Новосибирске.

Данная цель обусловила постановку следующих задач:

Проанализировать хозяйственную деятельность Е.И. Мельниковой, причины и факторы успеха, а также ее вклад в развитие региона. Проанализировать деятельность современных женщин-предпринимателей в Новосибирской области на примере Н. В. Безрученковой. Определить возможные бизнес-решения для женщин-предпринимателей Новосибирской области.

Актуальность работы заключается в том, что женщины благодаря своим деловым качествам, активности, предприимчивости и коммуникабельности могут внести огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, а сейчас нашему бизнесу как раз не хватает таких качеств. Опыт успешной деятельности женщин-предпринимателей дореволюционного периода может помочь развить эти качества, вдохновить девушек и женщин Новосибирской области на открытие собственного дела, обеспечить преемственность поколений. Поэтому, на мой взгляд, действительно важно и полезно изучать эту тему молодому поколению.

Проблематикой исследования являются особенности деятельности женщин-предпринимателей в дореволюционной Новосибирской области и современном Новосибирске.

Рамки рассуждений связаны с бизнесом в реальном секторе, который очень важен для экономики в дореволюционное время и сейчас, именно поэтому я выбрала эту тему для своей работы.

Женское предпринимательство в современном мире активно исследуется в работах российских и зарубежных ученых. Например, личностные ресурсы как фактор успеха женского предпринимательства осветила А. Е. Зорина [7]; проблема женского лидерства в корпоративном управлении подробно раскрыта в работе М.А. Измайловой, Е.Ю. Корневой, М.В. Цуркан [8]. Специфику профессиональной самореализации женщин-предпринимателей рассмотрели в своей научной работе О. В. Возняк, Д. С. Занин [2]. О необходимости изучения и развития женского лидерства для обеспечения целей устойчивого развития и гендерного равенства писала М. А. Афонина [1].

Но по истории женского предпринимательства в дореволюционный период значительно меньше работ. Например, к истории зарождения и особенностям женского предпринимательства в России обращались в своих исследованиях И. Р. Федоркова, Л. Б. Кулемина, Н. К. Мамедзаде [10, 15].

Женское предпринимательство в дореволюционной Новосибирской области недостаточно изучено. В частности, Н. Л. Сорокина в работе «Участие женщин в торговых домах Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв.» упоминает женщин-предпринимателей Новониколаевска, но не раскрывает подробно [14]. Более детальная информация по этому вопросу содержится в монографии «Частное предпринимательство в Новониколаевске (1893-1914 гг.)» и статье «Некоторые данные о женщинах-предпринимательницах Новониколаевска (1893–1914 гг.)» Л. Н. Воробцовой [3, 4].

Учитывая малое количество женщин, занимающихся предпринимательством в дореволюционной Новосибирской области, очень важно изучить успешный опыт их деятельности, особенно в такой необычной для женщин сфере – реальном секторе экономики.

Основная часть

Краткий обзор предпринимательства в дореволюционном Новониколаевске

Новониколаевск изначально создавался как город с уникальной структурой по сравнению с другими городами Сибири и европейской части России. Быстрорастущий Новониколаевск с прекрасной перспективой стать одним из главных транспортных узлов России, учитывая его расположение у реки Обь, притягивал большое количество активных и предприимчивых людей. К началу XX века в городе был развит средний и крупный бизнес. По самым скромным оценкам, в Новониколаевске насчитывалось более 3 тысяч предпринимателей, причем не менее половины из них занимались исключительно торговлей.

Согласно исследованию Л. Н. Воробцовой, около 8% (т.е. 85 человек) от всего числа предпринимателей в Новониколаевске периода 1893–1914 гг. составляли женщины. Большинство женщин-предпринимателей занимались торговлей, особенно в сферах мукомольного и винокуренного производства, хлебной и виноторговли. Из 85 женщин-предпринимателей Новониколаевска, 29 были учредителями и вкладчиками крупных торговых предприятий, 9 создали собственные предприятия, 20 имели склады и торговые помещения, а 27 занимались розничной торговлей [3, с. 59]. Как правило, женщины управляли бизнесом после вступления в наследство, чаще всего, после смерти мужа. Но находились и настолько инициативные, предприимчивые, волевые женщины, которые сами начинали свое дело «с нуля». Об одной из них и пойдет речь в моей работе.

Основательница Западно-Сибирского пароходства

Изучив весь именной указатель в монографии Л. Н. Воробцовой «Частное предпринимательство в Новониколаевске (1893-1914 гг.)», мы можем заметить лишь несколько женских имен среди множества мужских, и, в основном, об этих женщинах не содержится подробной информации. Однако одно имя упоминается неоднократно и раскрыто наиболее подробно – это имя Евдокии Ивановны Мельниковой.

Обратившись к данным, которые хранятся в Архивном фонде Новосибирской области, я с удивлением и подлинным восторгом выяснила, что Евдокия Ивановна Мельникова, купчиха 2-й гильдии, после смерти мужа в 1893 году организовала первую в Западной Сибири пароходную компанию и первой стала заниматься пассажироперевозками по р. Обь [5]. Главная контора ее пароходства находилась в Томске, а филиалы располагались в Бийске, Барнауле, Новониколаевске. То есть, несмотря на множество рамок и ограничений, в которые приходилось тогда жить женщинам, именно женщина и открыла первую в регионе пароходную компанию. Казалось бы, совершенно не женское дело!

Евдокия Ивановна быстро поняла, что легко-пассажирские перевозки могут приносить немалый доход. В 1893 году в свой первый рейс по Оби отправился пароход «Кормилец», название которого носило явный подтекст – предполагалось, что это судно должно «прокормить» семью купчихи. Пароход по всей своей длине имел жилую надстройку, в носовой части располагались каюты первого класса, а в кормовой – каюты второго класса и зал для пассажиров третьего класса. Интересно отметить тот факт, что «Кормилец» был оборудован всеми удобствами: электрическим освещением, теплом, доставкой обедов, имелись даже библиотека и пианино (и это в 1893 году!).

Мельникова, первая среди других судовладельцев Обского бассейна в период с 1907 по 1909 годы, приобрела и запустила в плавание семь двухпалубных пароходов американского типа, предназначенных для пассажирской перевозки. Каждое судно было оснащено каютами разных классов, имело собственную библиотеку и музыкальный салон. Мельникова также произвела реконструкцию двух своих пароходов – «Кормилец» и «Волшебник», превратив их в двухпалубные суда. Пассажирские пароходы регулярно следовали по маршруту Томск – Новониколаевск – Барнаул. Стоимость проезда, например, из Бийска в Томск составляла: в I классе: 19–25 руб., II классе: 15–40 руб., III классе: 7–70 руб. [11]. Одни пароходы выполняли рейсы по заранее установленному расписанию, в то время как другие отправлялись в плавание по определенным дням.

В начале XX века «Пароходство Е. И. Мельниковой» было одной из ведущих пароходных компаний на территории Сибири. К 1910 году флотилия компании насчитывала 10 пароходов, шесть барж и 6 дебаркадеров. Ежедневно от Барнаульской пристани баржи компании Мельниковой направлялись в Новониколаевск с большими грузами для последующей перевозки по железной дороге на Восточную Сибирь или за Урал. Всего в компании Е. И. Мельниковой трудились 456 рабочих и матросов, а также 76 служащих. Среди самых крупных и мощных судов на Оби отмечались пароходы «Воткинский завод», «Богатырь» и «Двигатель», каждый из которых имел мощность в 500 лошадиных сил. Главным направлением деятельности компании Мельниковой была перевозка грузов, преимущественно зерна.

Большой вклад в обеспечение армии компания Евдокии Ивановны внесла во время Русско-Японской войны. Перевозка войска, припасов и военных грузов была произведена исключительно пароходством купчихи Мельниковой, «причем пароходством были употреблены все старания на добросовестное и аккуратное выполнение возложенного на пароходство Е. И. Мельниковой серьезного Государственного дела» [13].

Е.И. Мельникова использовала кросс-маркетинговые стратегии в своем пароходстве. Она заключила соглашение с Русско-Восточно-Азиатским пароходством, которое осуществляло рейсы между Либавой и Нью-Йорком, о продаже билетов. На каждой крупной пристани, принадлежащей Русско-Восточно-Азиатскому пароходству, путешественники могли приобрести билеты в Америку и получить необходимые инструкции. С другой стороны, на пристанях и на борту пароходов Русско-Восточно-Азиатского пароходства пассажиры имели возможность получить путеводитель по пароходству Е.И. Мельниковой [11].

К 1914 году обороты «Пароходства Е. И. Мельниковой» превысили 830 тыс. рублей, и чистая прибыль составила 205 тыс. рублей. Благодаря такому успеху, Мельникова обрела статус миллионерши. По данным Л. Н. Воробцовой, капитал предприятия составил 1,5 миллиона рублей [4, с. 122]. В период с 1913 по 1915 годы, пароходство Мельниковой вошло в картель барнаульских и новониколаевских пароходовладельцев под названием «Соединенная пароходная компания». Предприятие Евдокии Ивановны представляло собой крупнейшего акционера картеля.

Мне удалось узнать факты благотворительной деятельности Е. И. Мельниковой. Так, купчиха открыла первую начальную школу в Затоне (Барнаул). Кроме того, на борту парохода «Волшебник» часто организовывались благотворительные мероприятия, цель которых заключалась в поддержке сиротского дома.

Евдокия Ивановна Мельникова на своем примере доказала, что женщина могла и начать свое дело, и даже во многом быть первой и превосходить по деловым качествам и успеху своего бизнеса мужчин. Купчиха действительно совершила революцию в пароходстве Западной Сибири, и, на мой взгляд, ее личность должна изучаться и упоминаться в школах и высших учебных заведениях. Ведь она была одной из ключевых фигур в Новониколаевске периода 1893-1917 гг. Я считаю, что пример Евдокии Ивановны способен вдохновить девушек и женщин Новосибирска на открытие собственного дела.

Образ женщины-предпринимателя сегодня

Возрождение предпринимательства после запрета легальной предпринимательской деятельности в СССР произошло в начале 1990-ых годов, в том числе в Новосибирской области. Сейчас предпринимательство активно развивается и поддерживается государством.

Современное положение женщин в предпринимательстве, конечно, многократно улучшилось по сравнению с дореволюционным периодом. Сегодня в России женщины представлены во всех сферах бизнеса – от малого и среднего предпринимательства до крупных корпораций.

Согласно статистическим данным, женщины в нашей стране составляют около 40% всех предпринимателей [9]. Они успешно занимаются различными видами бизнеса, включая торговлю, услуги, производство и IT-сферу.

Многочисленные организации поддерживают женское предпринимательство в России. Например, Ассоциация Женщин-Предпринимателей России (АЖПР) предоставляет консультации и обучение для женщин, желающих начать свой бизнес. В Новосибирской области активно ведет работу Комитет по развитию женского предпринимательства Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Комитет проводит широкий спектр мероприятий, включающих консультационную поддержку, обучение и образовательные программы, а также организацию сетевых встреч и бизнес-форумов для женщин-предпринимателей. Бизнес-леди получают финансовую и нефинансовую поддержку в рамках государственной и муниципальных программ развития предпринимательства в Новосибирской области.

Хотелось бы привести пример одной из успешных женщин, развивающих собственное дело в нашем городе. Мне посчастливилось взять интервью у Наталии Владимировны Безрученковой, директора ООО «Бизнес – Форум» и председателя Совета предпринимателей Октябрьского района города Новосибирска. Наталия Владимировна получила два высших образования, прошла курс «Менеджер инновационного бизнеса» в рамках кадровой президентской программы в МГУ, была на стажировке в Японии. Идея заняться бизнесом пришла Н. В. Безрученковой в 1999 году, после того, как она почувствовала «дух свободы», притягивающий многих людей в сферу предпринимательства. Долгое время Наталия Владимировна занималась розничной торговлей, в последнее время сфокусировалась на реальном секторе экономики – строительстве. По словам предпринимателя, количество женщин в реальном секторе экономики увеличивается с каждым годом. Н. В. Безрученкова уверена в том, что женщины в бизнесе способны достигать больших успехов благодаря присущей нам коммуникабельности, мобильности, гибкости и интуиции, и доказывает это на своем примере. Наталия Владимировна была награждена Почетной грамотой мэра г. Новосибирска за вклад в развитие предпринимательства города.

Кроме того, Наталия Владимировна активно занимается благотворительной деятельностью и социальными проектами. Так, предприниматель организовывала сбор гуманитарной помощи для пострадавшего мирного населения Луганской Народной Республики, медикаментов по запросу участников Специальной военной операции из Новосибирской области, за что была награждена Благодарственным письмом мэрии. Наталия Владимировна руководила высадкой яблоневой аллеи в честь 130-летия г. Новосибирска, и это уже третья аллея, высаженная Советом предпринимателей Октябрьского района. Н. В. Безрученкова регулярно посещает с подарками и развлекательными программами детские дома, коррекционные школы. Сейчас Наталия Владимировна планирует новые направления благотворительности и общественной работы.

Мы видим, что в дореволюционном Новониколаевске женщины могли заниматься предпринимательством и достигать серьезных успехов, как Евдокия Ивановна Мельникова. А сейчас, когда условия для женского предпринимательства значительно улучшились, женщины могут более смело принимать бизнес-решения. Женщины в предпринимательстве – это обеспечение своей семьи, самореализация, раскрытие своих талантов и лучших качеств, лидерство. Особенно перспективно сегодня для предпринимателей, в том числе и для женщин, развитие своего дела в реальном секторе экономики. Укрепление реального сектора – одна из ключевых задач для страны и региона, поэтому поддерживается государством. После окончания вуза я, следуя примеру женщин-предпринимателей дореволюционного и настоящего времени, хотела бы заняться бизнесом именно в реальном секторе.

Заключение

Подводя итоги моим рассуждениям, можно отметить, что предпринимательская деятельность женщин в дореволюционное время была очень ограничена и имела много барьеров. В то время женщинам не предоставлялись равные возможности и права в сфере бизнеса. Большинство женщин были ограничены в своем выборе, и их предпринимательская активность часто была связана с малыми семейными предприятиями или сельским хозяйством. Но находились настоящие самородки, такие как Евдокия Ивановна Мельникова, которые вопреки всем трудностям положения женщин своего времени достигли больших успехов в предпринимательстве, даже опережая мужчин в своих достижениях. Они всегда помнили и о помощи нуждающимся, меценатстве, благотворительности, и эти традиции, по моему мнению, находят отклик в настоящее время.

В современном мире состояние женского предпринимательства существенно изменилось. Во многих странах, и в России в том числе, женщины имеют больше возможностей для начала и развития собственного бизнеса. Они активно ведут предпринимательскую деятельность в различных отраслях и обладают компетенциями, необходимыми для успешного бизнеса. Примером успешной деятельности в сфере предпринимательства является Наталия Владимировна Безрученкова. Предприниматель активно развивает деятельность в реальном секторе экономики, при этом занимаясь благотворительностью.

Я думаю, что достижения женщин-предпринимателей в дореволюционное время не должны оставаться в тени, ведь их опыт, история успеха способны мотивировать современных женщин Новосибирской области на принятие смелых бизнес-решений и достижение высот.