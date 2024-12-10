Женщины в предпринимательстве дореволюционного Новосибирска: пионеры и вдохновители

Позолотина Софья Дмитриевна

ГБПОУ НСО «НТЭК»

Введение

Внимательно изучая историю российского предпринимательства, невольно замечаешь, что данная профессиональная сфера деятельности была мужской прерогативой, но, несмотря на это, женщины также играли значительную роль в становлении экономики. Современное развитие нашего региона глубоко связано с историческим наследием. К сожалению, сохранилось не так много документов, которые могут свидетельствовать о том, какой вклад внесли женщины-предприниматели в эпоху экономического развития. Поэтому очень важно рассмотреть в историческом контексте примеры успешных бизнес-проектов, реализованных женщинами в городе Ново-Николаевске.

Цель работы – изучение успешного развития женского предпринимательства в дореволюционном Ново-Николаевске посредством знакомства с предпринимательской деятельностью Мельниковой Евдокии Ивановны.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Рассмотреть исторический контекст экономического развития Сибирских регионов в дореволюционную эпоху активного роста промышленности

Изучить и проанализировать участие женщин-предпринимателей в развитии крупных предприятий Сибири.

Определить эффективные бизнес-решения Мельниковой Евдокии Ивановны при успешном развитии предпринимательства в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Актуальность работы заключается в том, что, изучая исторические аспекты вопроса, невольно погружаешься в атмосферу экономического роста Сибирского региона через знакомство с выдающимися деятелями предпринимательства, имеющие прямое отношение к экономическому приросту предпринимательской активности, в том числе и со стороны женщин.

Такой интересной личностью выступала в дореволюционные годы предприниматель Мельникова Евдокия Ивановна. Анализируя ее жизненный путь, восхищаешься талантом находить правильное решения для достижения цели всех заинтересованных сторон, умению находить возможности развития бизнеса и его процветания в условиях экономической нестабильности.

Говоря о женском предпринимательстве невольно убеждаешься в том, что в дореволюционной Новосибирской области данная тема недостаточно изучена. Например, Н. Л. Сорокина в работе «Участие женщин в торговых домах Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв.» об этом упоминает [14]. В монографии Л. Н. Воробцовой «Частное предпринимательство в Ново-Николаевске (1893-1914 гг.)» и статье «Некоторые данные о женщинах-предпринимательницах Новониколаевска (1893–1914 гг.)» более подробно предлагается рассмотреть вопрос участия женщин-предпринимателей в развитии нашего города [3, 4].

Опыт успешных предпринимателей очень важен для изучения основ развития малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики.

Основная часть

Исторический контекст развития Сибирского региона

В конце XIX века Ново-Николаевск был небольшим городом, но быстро развивался благодаря строительству Транссибирской железной дороги. Открывались новые предприятия, город постепенно развивался. Уже во второй половине 19 века – начале 20 века значительно произошел прирост населения в Сибири. Примерно за первые 60 лет начала 20 века численность населения выросла больше, чем в 4 раза. С середины 1880-х годов стал происходить механический приток населения.

Вторым поводом для переселения послужил период Столыпинской аграрной реформы. Особенно это стало заметно в сельской местности в период притока аграрных мигрантов в 1897 — 1900 гг., а также в 1906-1909 годах. Таким образом, становится очевидным, желание участия купечества в развитии торговых отношений Ново-Николаевска с другими городами. Женщины тоже стали играть более активную роль в данном вопросе. Оказалось, что в предреволюционной России женщины занимались не только домашним хозяйством и воспитанием детей. Не исключено, что во многих семьях царил патриархальный уклад жизни, прописанный в «Домострое», однако были и такие, где роль главы семейного предприятия исполняли женщины. Говорить об этом очень важно, так как сложился достаточно давно определенный стереотип о влиянии семейного патриархата в эпоху 18 – 19 века.

Начиная с 1870 годов число предприятий, которыми управляли женщины составляло численностью до 5-6% всех предприятий в стране. В каждой губернии их численность доходила, порою, до тысячи предпринимательниц, самостоятельно организовавших и ведущих свой бизнес. Причем это были, в том числе, и крупные промышленные предприятия. Однако, несмотря на это, в Ново-Николаевске, как и во многих городах России, женщинам пришлось столкнуться с серьезными ограничениями в сфере предпринимательства.

Важно понимать, что женщины имели имущественную зависимость от супруга или отца, более того, это было юридически закреплено. Раздельной собственности не существовало. Если посмотреть «Полное собрание законов Российской империи», можно увидеть, что эти положения основаны на «Соборном уложении 1649 года» и «Уставе благочиния», которые были приняты самой императрицей Екатериной II. Однако, через несколько десятилетий юридическая норма воспринималась как совет нравственного характера. Эти нравственные нормы были построены на принципах христианства. По закону («Свод законов» (издание 1866 года)), женщины не имели права владеть имуществом, заключать контракты и занимать руководящие должности без согласия мужа или опекуна. Кроме того, женщинам было запрещено работать в определенных отраслях, таких, например, как горнодобывающая промышленность или железнодорожный транспорт.

Несмотря на такие серьезные ограничения, женщины нашего города нашли способы обойти их и начать свой бизнес. Многие из них начинали с небольших предприятий: открывали магазины, кафе, гостиницы.

Минует всего одно столетие, и женщины станут полноправными предпринимателями. Александр II будет поддерживать их выбор своими указами с юридической стороны.

Интересен тот факт, что более важные торговые контракты могли заключать только представители высшего сословия. Областью судостроения могли заниматься только приближенные самого императора. Небольшими поставками и заказами занимались купцы. Главное, что входило в обязанность предпринимателей – это своевременная оплата налогов и знание грамотного ведения своего дела. И женщины качественно выполняли свою работу.

«Неженское дело»: предпринимательницы-первооткрыватели

Евдокия Ивановна Мельникова родилась 24 августа 1879 года в Вологодской губернии и имела фамилию Алексеева. В девичестве Алексеева происходила родом из мещанского сословия. Выйдя замуж за Виссариона Мельникова, Евдокия уехала с мужем в Томск, а потом в Барнаул. После смерти мужа переехала в Сибирь. Именно тогда Евдокия Ивановна решила основать своё собственное дело. Много работая на Судостроительной верфи, она становится купчихой 2-й гильдии.

«Женщина в Сибири не раба мужчины. Она ему товарищ. Умер муж — не погиб промысел, мужем заведенный. Жена-вдова ведет его дальше с той же энергией и знаниями, какие присущи мужу», – так писал в XIX веке тюменский купец Николай Чукмалдин о сибирских женщинах.

В ведущих транспортных и торговых центрах Западной Сибири, находящихся в городах Ново-Николаевске, Томске, Бийске, в процентном соотношении в качестве совладельцев, количество женщин-предпринимателей приближалось к 10–15%. Среди управленцев купеческой семьи в городе Барнауле женщины составляли 26,7% в 1867 г., 25% в 1873 г., 19% в 1885 г., 11,4% в 1913 г. Евдокия Ивановна Мельникова, становится одной из наиболее известных представительниц женского предпринимательства.

В 1893 году она организовала в Барнауле пароходную компанию, первую в Западной Сибири. Управлять делами Евдокия Ивановна назначит своего сына Александра.

При отсутствии железной дороги, реки Обского бассейна были главным способом для пассажирских и грузовых перевозок между Алтайским краем и основной частью России.

Первым её детищем был пароход «Кормилец».

«Построено: 1892 году;

Порт приписки: город Томск

Примечание: Судовладелец: купчиха 2-й гильдии Мельникова Е.И.

Номер по списку МПС — 103. Длина — 51,82 м; ширина — 6,4 м, с обносами — 13,03 м; высота борта- 2,21м; осадка — 0,84м/1,24 м.; дедвейт — 109 т., пассажировместимость: 1 класс — 19 чел., 2 класс — 19 чел., 3 класс — 95 чел., экипаж — 25 чел., мощность — 200 и.л.с., паровая машина Compaund, расход топлива — дрова 1,7 куб.м. в час., скорость — 20 верст в час».

Судно имело символичное название. Кормить её он и правда стал неплохо, потому что речная система Сибири позволяла стать одной из самых важных средств транспортной системы региона.

Купчиху Евдокию Ивановну Мельникову одни считали очень успешным предпринимателем, умеющей вести дела, другие говорили о ее непростом характере и суровом отношении к рабочим.

Несмотря на хорошо идущие дела, зарплаты снижались. В 1910 г. заработная плата на предприятии была снижена на 30%. По словам очевидцев, за глаза её стали называть «Мельничихой». Однако, нельзя не признавать того факта, что Евдокия умела вести дела и твёрдо вела к успеху свое предприятие. Именно в ее владении был первый пароход с электрическим освещением и паровым штурвалом. Позже будет надстроен второй этаж с улучшенной планировкой.

Пароход «Кормилец» отправится в свой первый рейс 20 июня 1893 года в Томск.

Поначалу купчиха занималась перевозкой пассажиров. Пароход «Кормилец» был рассчитан на категорию трех классов. Первый был размещен наверху, имел все необходимое: отопление, электрическое освещение, обеды доставлялись в каюты. За небольшую доплату, при желании, можно было воспользоваться библиотекой или пианино. Внутренние помещения были богато обставлены.

Одного парохода Евдокии Ивановне было недостаточно.

Предпринимательница первой среди других судовладельцев приобрела двухпалубные пароходы — «Воткинский завод», «Волшебник», «Богатырь» — все они были американского типа с каютами разных классов.

В 1910 году ее флотилия состояла из 10 пароходов, 6 дебаркадеров и 6 барж, что позволило заняться крупными грузоперевозками. Пароходы ходили по рекам Обь, Томь, Иртыш.

Говоря современным языком, она очень хорошо знала условия развития маркетинга. Дело в том, что Евдокия Ивановна начала раскручивать рекламу морских судов. Она выпускала открытки с изображением пассажирских пароходов. Это моментально нашло применение. Пассажиров, в итоге, стало больше и прибыль начала расти.

В начале XX века пароходный бизнес Мельниковой стал одним из крупнейших в Сибири. Центральный «офис» находился в Томске, филиалы работали в Барнауле, Бийске и Ново-Николаевске.

События русско-японской и первой мировой войны повлияли на качество и состав грузового, а также пассажирского флота Оби-Иртыша. Транссиб вынужден переключиться на перевозку военных грузов. На речной транспорт полностью легла ответственность за перевозку гражданских товаров и пассажиров. Это стало прекрасной возможностью развития пароходных компаний. Простаивавшие устаревшие суда, были отремонтированы и стали вновь эксплуатироваться. Мельникова выкупает ржавые корабли, ремонтирует их, набирает новый экипаж и после испытаний, выводит на рейсы. В 1910 году она перевезла свыше 4 млн пудов груза. Самым важным было доставить зерно, шедшее по Оби из Алтая. От Барнаульской пристани тянулись баржи с хлебом и другие города Сибири. Затем по железной дороге их отправляли дальше за Урал. Численность рабочих в компании Е. И. Мельниковой состояла на тот момент из 456 рабочих и матросов, а также 76 служащих.

Первая начальная школа в XIX веке находилась в Затоне города Барнаула и была открыта Мельниковой. Заведующий школой, Николай Тихонов, вскоре станет одним из организаторов затонской Красной гвардии.

В 1907 году в городе Барнауле группа революционно настроенных рабочих организовала профсоюз водников, за которым велось пристальное внимание местных властей. На ремонтной базе пароходства Мельниковой затонцы устроили большую стачку из 200 человек. Они требовали узаконить профсоюз и улучшить их материальное положение. Таким образом, они добились повышение заработной платы, но профсоюз им так и не разрешили. Зачинщики стачки были арестованы. В 1912г. году предпринимательница отправляет свое двухпалубное судно «Волшебник» американского типа до города Кузнецка, таким образом расширяя торговые пути. Приход Евдокии Ивановы в новое направление был всерьёз и надолго. Она отправляла и другие пароходные судна.

В 1913 г. пароходство Мельниковой вошло в «Соединенную пароходную компанию», объединившую ряд пароходств Барнаула и Ново-Николаевска.

В 1914 году денежные обороты пароходства превышали 837 тысяч рублей. Прибыль составила 205 тысяч рублей.

Факты благотворительности со стороны купчихи второй гильдии Мельниковой по историческим данным неизвестны.

В старом выпуске газеты «Сибирский вестник» опубликована статья о высокой конкуренции пассажирских перевозок, в числе которых компании «Мельниковой», «Плотникова» и «Ельдештейн».

С 1893 года по 1906 год пароход отправится во многие города Сибири: Бийск, Тюмень, Ново-Николаевск, Бердск.

В августе 1917 г. пароход «Кормилец» перевозил семью царя Николая II в ссылку из Тюмени в Тобольск. По иронии судьбы корабль позже затонул.

К тому времени пароходная компания Евдокии Ивановны стала крупнейшей в Сибири. Штат компании составлял более пятисот человек. Перед смертью Евдокия Ивановна пишет завещание в пользу своего сына Александра. Однако в 1017 году он продает пароходство Западно-Сибирскому товариществу пароходства и торговли («Товарпар») за 1,6 миллиона рублей.

Заключение

В истории Новосибирской области есть множество имен женщин-первооткрывателей в бизнесе, которые, несмотря на большие ограничения, смогли оставить свой след в эпоху вызовов, развивая предпринимательскую деятельность в дореволюционной России.

Несмотря на то, что предпринимательство всегда ассоциировалось именно с мужской частью населения, общий вклад в развитие региона внесли в том числе и женщины. Невозможно недооценить на примере делового опыта Мельниковой Евдокии Ивановны анализ хозяйственной деятельности предпринимателя, причины и факторы ее успеха, удачного нахождения и проявления бизнес-решений.

Современная действительность на данный момент такова: существует критическая потребность среди работающих разных слоев населения в необходимости заниматься решением общественных проблем в сфере экономики. Такой опыт ускоряет процессы, а также ресурсы организаций для того, чтобы вызывать интерес к жизни, поддержке и стимулировании перемен в обществе. Полученные навыки помогают находить верные ответы, становятся полезными для всех, кто работает в сфере предпринимательства.

Изучая исторический опыт, можно научиться важному: стать, в том числе, общественным предпринимателем, научиться задействовать статистические данные и коллективный разум для решения многих задач. Поэтому подобные вопросы придают уверенности в том, что поставленные цели при успешном развитии будут достигнуты.

Использованная литература