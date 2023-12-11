Женское предпринимательство в дореволюционной Новосибирской области

Шелестова Таисия Витальевна

Новосибирский торгово-экономический колледж

Введение

С самого детства я знаю цену деньгам и понимаю, как тяжело их зарабатывать.

Уже в 10 лет я начала понемногу получать свои первые деньги с продажи моих мягких игрушек, к которым у меня пропал интерес. Именно с этого момента у меня появилась любовь к неизвестному тогда мне слову «коммерция».

В 9 классе моя мама познакомила меня с возможностью хорошо зарабатывать самостоятельно, а главное получить ценный опыт работы с людьми. Это была игра-тренажер «Финансы и инвестиции» наподобие зарубежного аналога «Денежный поток», создателем который был Роберт Кийосаки.

Открыв свое дело, я точно понимала, что хочу углубиться в продажи на более высоком уровне и поставила перед собой цель получить экономическое образование.

Помощником в достижении своей цели я выбрала Новосибирский торгово-экономический колледж (ГБПОУ НСО «НТЭК»). Успешно поступив в учебное заведение, я стала искать возможности показать себя в любой творческой деятельности, которая помогла бы мне развить себя как предпринимателя. Одной из таких возможностей стал данный проект.

Женское предпринимательство сквозь века на личном примере

Совсем недавно я услышала вызывающую интерес поговорку «Народ, который не знает свою историю, не имеет будущего». Я задумалась, каково было женщинам-предпринимателям в недалеком прошлом. Основными задачами моего рассуждения будут: сбор информации о представителях женского пола в сфере предпринимательств, чью деятельность я буду анализировать и проецировать их тактики ведения бизнеса на современный лад,

Моими лучшими друзьями стали интернет-ресурс «Википедия», библиотека в колледже и другие источники, которые помогли мне приоткрыть завесу прошлого. Начать поиски я решила с истории своего родного региона – Новосибирской области. Исторической эпохой изучения я выбрала дореволюционную Россию, потому что именно тогда зародилась возможность предпринимательства, когда советское правительство пыталось ограничить любую частную деятельность.

Я узнала о многих купчихах и женщинах-предпринимательницах, таких как Мария Морозова (хозяйка крупнейших текстильных фабрик), Надежда Стенбок-Фермор (владелица сталепрокатных заводов) и других. Но больше всего меня зацепили мои землячки – Мария Даниловна Жернакова (владелица нескольких домов в центральной части города).

В Новосибирске известна фамилия Жернаковых. Владимир Жернаков был первым избранным городским главой, однако нам интересна личность его матери – Марии Даниловны Жернаковой. Мария Даниловна параллельно своему мужу вела свое дело. Работая в торговых рядах Ново-Николаевска открыла свой собственный магазин обуви и кондитерскую, расширив которые объединила в торговый дом. Мария Даниловна торговала в широком спектре товаров – от лошадиных упряжек до мяса и фруктов, построила себе дом для жилья и для расположения в нем магазина «всякой всячины». Она также занималась благотворительностью, стала спонсором женского училища. После революции эмигрировала в Харбин, после чего возможность отследить ее деятельность исчезла как и любые упоминания о ней в источниках. Ее владения в чертах города были оценены на сумму более 70 000 рублей по меркам того времени.

После проделанной мной исследовательской работы можно сказать о том, что быть женщиной-предпринимателем, иметь свое прибыльное дело, не скупиться на благие поступки – весьма почетно. В отечественной истории не так много женщин, чья деятельность тесно связана с коммерцией, что обидно, ибо правительство и народные устои по-своему препятствовали развитию женского предпринимательства. Несмотря на это, в наше время все возможно. Женский бизнес процветает, как и мой интерес к развитию своего дела. Я понимаю, что обладаю полной свободой движения и планирую развиваться в этом векторе. Для успешного дела прежде всего необходимо задать себе идею того, что твоя деятельность – это не просто заработок денег, а предоставление качественных услуг или товара потребителю, и тогда успех не заставит долго ждать.

Вернёмся к моему делу. Если сравнивать то, как вела дела женщина в дореволюционное время и сейчас, можно понять, что немногое изменилось. Я, как и прекрасная Мария Жернакова, помимо ведения бизнеса, так же занимаюсь благотворительностью. Оказываю небольшую помощь приютам с животными, провожу бесплатные игры, бесплатно обучаю людей проводить их и даю возможность безвозмездно попробовать себя в роли игропрактика на деле. Когда я начинала своё дело, мне было непонятно, чем я хотела заниматься и так же, как Мария Даниловна хваталась за всё, начиная фото и видеосъёмкой, заканчивая работой помощницей риэлтора. И вот! Я нашла то самое, что наполняет меня энергией. Я остановилась на проведении игр. Изначально, это получалось неуклюже из-за моего стеснения и неопытности, но с каждой новой игрой я убеждалась в том, что иду в правильном направлении.

Познакомившись с женщиной предпринимательницей того времени, с тем как я пришла к этому можно и говорить о том, как это проходит. Любые игры начинаются с места и с этим проблем нет никогда. Я снимаю офисы по часам в удобных местах и с уютной обстановкой. Так же на игре проходит кофе брейк, который в стоимость не входит. Самое главное — это конечно же постановка запроса на игру и перед игрой на листочках расписываются мечты, цели, желания. Проводя игры, прежде всего мне хочется развивать сюжет игры, и для этого я использую мак-карты это вид специальных картинок в виде карт, которые используются как средство консультирования, психотерапии, улучшения общения, также как средство образования и социальных интерактивных игр. Обычно я беру 2 колоды: это денежные и карты с советами. Люди вытягивают 2 карты до игры и после. У многих происходят инсайты и они уходят с «новыми» мозгами заряженные на покорение вершин. Начиная игру, я рассказываю правила, объясняю, как заполнять бланки. И начинается магия! В этой игре можно всё: можно написать свою книгу, сняться в кино, стать акционным магнатом. Самое волшебное — это когда люди получают то, что хотели, когда-то давно и исполнили это в игре. Горящие азартом глаза. Заработать больше. Исполнить мечту. Попробовать что-то новое. Я вижу это из раза в раз и понимаю, какую важную миссию я несу. Люди не только учатся финансовой грамотности, но и как маленькие дети идут к своей мечте. Именно это я и вкладываю в свои игры Возможность почувствовать себя ребёнком, который, смотря на плюшевого медведя в детстве, покупает его уже в осознанном возрасте и радуется так же, как тогда.

Прежде всего, своей целью я ставлю показать человеку, насколько много у него есть возможностей, которые прячутся под ежедневной рутиной, ленью и словами «у меня не получится».

Заключение

В заключение хочу сказать, что после проделанной работы и поисков информации про женщин-предпринимателей, я с полной уверенностью могу сказать о том, что они стали для меня примером, настоящими супергероями в области бизнеса. Я уверена, что если мы будем не просто успешными сами по себе, но и постараемся стать примером для подражания многим будущим поколениям предпринимателей, то экономическая жизнь станет амбициознее. А если мы раскроем в себе свой потенциал, или усилим его новыми знаниями об искусстве предпринимательства, то предпринимательский климат Новосибирской области станет мягче, условия для развития женщин-тепле