Жителя Искитима будут судить за организацию незаконной игорной деятельности

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в отношении жителя города Искитим, 1980 г.р., возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с июня 2018 года по настоящее время 39-летний мужчина вместе с неустановленными лицами для извлечения прибыли приискали в аренду помещения, расположенные по 4 адресам в городе Новосибирске и по адресу в городе Искитим, в которых открыли игорные заведения, имеющих круглосуточный режим, и осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в сфере организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

— В ходе обысков по адресам игорных заведений изъято около 100 единиц электронной техники (компьютеры, планшеты, телефоны), а также наличные денежные средства. Суточная выручка с 5 игорных заведений составляла около 200 тысяч рублей, — уточнили в СК.

Отмечается, что в ходе допроса следователю СКР подозреваемый дал признательные показания, написал явку с повинной.

— В настоящий момент в ходе предварительного следствия установлены еще 4 лица, причастные к незаконной организации и проведению азартных игр. В ходе допроса следователю СКР они дали признательные показания, — говорится в сообщении.

По делу продолжается выполняться комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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