10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

Множество жителей и предпринимателей крупнейшего делового центра Восточной Сибири пользуются услугами банка на протяжении целого десятилетия.

В отделении работает около 40 человек. Клиентами банка являются порядка 6500 частных лиц и 500 юридических лиц и ИП Красноярского края. К услугам жителей – 7 банкоматов и 4 платежных терминала в Красноярске. В рамках зарплатных проектов в банке обслуживаются около 3000 красноярцев, которые имеют уникальную возможность снимать деньги в банкоматах любых банков РФ без комиссии.

Офис предоставляет все банковские услуги как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Например, жители могут оформить потребительские и ипотечные кредиты по льготным ставкам, в т.ч. на благоустройство домовладений, по госпрограммам «Сельская ипотека», «Семейная ипотека» и льготная ипотека на новостройки. Также клиенты могут вернуть уплаченные проценты по кредиту, рефинансировать кредиты по ставке от 4,9% годовых, оформить дебетовую и кредитную карту с кешбэком, открыть вклад и приумножить накопления пр. Наибольшей популярностью у физических лиц пользуются вклады «Капиталъ», «Поддержка» и «Любимый», а также потребительские кредиты.

В свою очередь, корпоративные клиенты могут бесплатно открыть расчетный счет при подключении бизнес-пакета РКО, разместить свободные денежные средства в выгодные депозиты, получить финансирование для развития бизнеса, воспользоваться услугами по сопровождению ВЭД. Для малого и среднего бизнеса доступны отдельные программы кредитования, в т.ч. под поручительство АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания». В целом, юридические лица предпочитают кредиты МСП, краткосрочные депозиты, банковские гарантии и услуги ВЭД.

Основной особенностью ОО «Красноярский» является то, что на территории офиса работают сотрудники МФЦ «Мои документы», поэтому все клиенты могут оперативно зарегистрировать разные сделки в одном месте.

Приглашаем вас в ОО «Красноярский» по адресу: ул. Молокова, 60. Режим работы с физическими лицами: с пнд по пт с 9 до 19 часов, в сб – с 9 до 17 часов без перерыва. Прием юридических лиц: с пнд по пт с 9 до 17 часов без перерыва. Единая справочная служба Банка «Левобережный» (ПАО): 8-800-3333-555.