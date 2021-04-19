Рекламодателям

В Новосибирске модернизируют десятки тысяч светильников

  • 19/04/2021, 19:44
Авторы: Евгения Серёгина
В Новосибирске модернизируют десятки тысяч светильников
В рамках новой формы муниципально-частного партнерства.

Мэрия Новосибирска подготовила проект энергосервисного контракта в форме открытого конкурса, в рамках которого компании-подрядчику предстоит заменить 23 тысяч светильников на городских улицах на светодиодные. Проект контракта руководители профильных подразделений мэрии представили депутатам горсовета на расширенном заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. По информации, озвученной чиновниками, срок выполнения работ 355 календарных дней с момента установки последнего светильника. Срок действия контракта 7 лет. Начальная максимальная цена контракта 901,5 млн рублей. По информации мэрии, подобный проект уже реализуется в нескольких небольших городах, а также отдельными многоквартирными домами в Новосибирске. Как поясняют в руководстве муниципалитета, отличительной особенностью такого контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения сберегающих технологий. Поэтому у города отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств на кредитование, инвестиции, необходимые для всего проекта.

Мы отказались от концессии, комментирует вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов. Подробно прорабатывали этот вариант и нашли в нем больше минусов, чем плюсов: мы, по сути, не решаем насущные проблемы, которые есть в Новосибирске, но контракт выходит намного дороже. Что касается энергосервисного контракта, то он абсолютно понятен и абсолютно прозрачен. Можно посчитать, сколько мы экономим на смене конкурса, на смене подрядчика. Мы в любом случае будем проводить экспертизы поставляемого оборудования, чтобы ни на одном из этапов исполнения данного контракта у подрядчика не было возможности нас обмануть.

Напомним, что в 2018 году в рамках пилотного проекта в Советском районе Новосибирска была установлена 21 композитная опора наружного освещения и 42 светильника. Компанией-разработчиком выступило ООО «Феникс-88». По информации мэрии, за последние несколько лет более 16 компаний высказывали желание участвовать в реализации подобных проектов.

Фото автора

766

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : освещение контракт городская среда


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

В Кузбассе из-за подтопления ограничили движение на участке федеральной трассы «Сибирь»

19/04/2021, 11:18

В Кузбассе сельские администрации оштрафовали за отсутствие в селах похоронных служб

06/04/2021, 10:20

Опасайтесь сайтов-двойников!

01/04/2021, 19:01

Актуальный разговор

Как профанаторы убивают рынок некачественными тренингами

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело по валютным махинациям на 3 млрд рублей

19/04/2021, 18:12

Газ, нефть и роботы: инновационные возможности для бизнеса в нефтегазовом секторе

19/04/2021, 16:29

Налоговая передумала банкротить «Линевский домостроительный комбинат»

19/04/2021, 16:06

Участки в природоохранной зоне у новосибирского сенатора и самый «бедный» депутат

19/04/2021, 15:28
Новости компаний

В ВТБ Онлайн появилась темная тема

19/04/2021, 18:22

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших ипотечных программ

19/04/2021, 10:35

ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок

19/04/2021, 10:29

В центре обслуживания клиентов АО «РЭС» возобновлен очный приём документов в ограниченном режиме

19/04/2021, 09:00

Открыть расчетный счет бизнесу стало проще

16/04/2021, 13:25

Экономика

Увеличивается перечень видов деятельности, разрешенных в ТОСЭР «Линево»

Ограничительные мероприятия в Новосибирской области снова продлили

Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

Почему бизнес уезжает из Новосибирска и приезжает в регион?

Еще неделю дышим пылью

Финансы

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

В России появился «Маркетплейс» с финансовыми продуктами

Новосибирский филиал ВТБ возглавил новый управляющий

Политика

Участки в природоохранной зоне у новосибирского сенатора и самый «бедный» депутат

Жители Оби предлагают главе добровольную отставку

Задержан автор скандального фильма о клубе «Успех»

Мэр Новосибирска займется мобилизацией

Сергей Меняйло покидает Сибирь

Недвижимость

Итоги первого квартала 2021 года на рынке новостроек Новосибирска

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Цены на вторичку в Новосибирске продолжают расти

Застройщики не могут передать квартиры обманутым дольщикам

Современные «панельки»: удобство, доступность, хорошая логистика

Технологии

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

«СКТБ «Катализатор» планирует вложить в развитие более 3 млрд рублей

В ННИИТО пытаются воссоздать центр терапии пациентов с ДЦП

На новосибирском тренажере космонавты провели более 4 тысяч тренировок

Телекоммуникации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Toyota RAV4 удерживает первенство в сегменте SUV на вторичном рынке Новосибирска

Toyota RAV4 удерживает первенство в сегменте SUV на вторичном рынке Новосибирска

Эксперты прогнозируют дефицит автозапчастей

Выйти из трамвая без страха за жизнь

12 апреля в Новосибирске стартует безлимитный проездной

«Новосибирскавтодор» достроит Восточный обход Новосибирска

Медицина

Здоровье

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Авто

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

Туризм

Почему цены на российских курортах «взлетели до небес»?

Почему цены на российских курортах «взлетели до небес»?

Роспотребнадзор разъяснил новые правила для прибывающих в страну россиян

Россия ограничила полёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня

S7 Airlines открыла продажу на рейсы в 6 иностранных городов

В 2020 году Новосибирскую область посетило более 37 тысяч иностранных туристов

Общество

Для реставрации «Дома с часами» нашли деньги

Новосибирск попросит федеральные деньги на малые реки

С начала года СГК подключила 11 новых зданий к теплоснабжению от ТЭЦ Новосибирска

В Новосибирской области похолодает до -16 градусов

85% завозных случаев коронавируса в Новосибирске выявлено у прилетевших из Турции

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска