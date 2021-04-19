В Новосибирске модернизируют десятки тысяч светильников

Мэрия Новосибирска подготовила проект энергосервисного контракта в форме открытого конкурса, в рамках которого компании-подрядчику предстоит заменить 23 тысяч светильников на городских улицах на светодиодные. Проект контракта руководители профильных подразделений мэрии представили депутатам горсовета на расширенном заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. По информации, озвученной чиновниками, срок выполнения работ — 355 календарных дней с момента установки последнего светильника. Срок действия контракта — 7 лет. Начальная максимальная цена контракта — 901,5 млн рублей. По информации мэрии, подобный проект уже реализуется в нескольких небольших городах, а также отдельными многоквартирными домами в Новосибирске. Как поясняют в руководстве муниципалитета, отличительной особенностью такого контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения сберегающих технологий. Поэтому у города отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств на кредитование, инвестиции, необходимые для всего проекта.

— Мы отказались от концессии, — комментирует вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов. — Подробно прорабатывали этот вариант и нашли в нем больше минусов, чем плюсов: мы, по сути, не решаем насущные проблемы, которые есть в Новосибирске, но контракт выходит намного дороже. Что касается энергосервисного контракта, то он абсолютно понятен и абсолютно прозрачен. Можно посчитать, сколько мы экономим на смене конкурса, на смене подрядчика. Мы в любом случае будем проводить экспертизы поставляемого оборудования, чтобы ни на одном из этапов исполнения данного контракта у подрядчика не было возможности нас обмануть.

Напомним, что в 2018 году в рамках пилотного проекта в Советском районе Новосибирска была установлена 21 композитная опора наружного освещения и 42 светильника. Компанией-разработчиком выступило ООО «Феникс-88». По информации мэрии, за последние несколько лет более 16 компаний высказывали желание участвовать в реализации подобных проектов.