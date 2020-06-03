102 новых случая коронавируса в регионе

По данным оперативного штаба на утро 3 июня в Новосибирской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. 21 пациент выписан с выздоровлением, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, всего в регионе выявлено 3122 случая инфицирования COVID-19. В том числе 191 ребенок. 1235 человек выздоровели, 34 пациента скончались.

Отмечается, что в отделениях реанимации находятся 72 человека. На ИВЛ – 31 пациент.

В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 560.

186 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов, Довольного и Купина.

Всего в Новосибирской области сделано 122 124 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 565 жителей региона, 18 242 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки зафиксировано 809 случаев ОРВИ, госпитализированы 19 пациентов.

Фото с сайта оперативного штаба