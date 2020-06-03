Нарушители ограничительных мер в регионе оштрафованы почти на 5 млн рублей

Как сообщили в региональном минпромторге, продолжаются проверки соблюдения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности среди предприятий и организаций. 1 и 2 июня представители органов власти, полиции и Роспотребнадзора проверили 43 объекта, сообщили в пресс-слубе регионального правительства. В ходе рейдов обнаружены нарушения норм СанПин в мини-пиццерии Piccolino, расположенной в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» в г. Новосибирске. В заведении на антисептиках отсутствовала этикетка, не соблюдались требования к средствам уборки помещений. Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Новосибирской области возбуждено административное производство по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

Покупателей без масок обслуживали на кассах в магазине продуктов «Ермолино» в Первомайском районе г. Новосибирска, а услуги общественного питания незаконно оказывали в магазине-баре «Хмельной ёршъ» в Октябрьском районе областного центра. По данным фактам представителями органов власти возбуждены административные производства по ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. Также проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.).

Всего правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за два месяца составлено и направлено в суд свыше 1800 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже составили почти 5 млн рублей.

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