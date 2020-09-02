105 уголовных дел возбуждены в регионе за незаконное образование юридических лиц

УФНС России по Новосибирской области рекомендует гражданам проявлять осмотрительность при сомнительных предложениях третьих лиц оформить на себя бизнес. За период 2019 года и 1-е полугодие 2020 года по итогам рассмотрения материалов, направленных налоговой службой в правоохранительные органы, вынесено 105 постановлений о возбуждении уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, сообщили в пресс-службе УФНС.

Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Новосибирской области Резеда Хасанова поясняет, что речь идет о незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица через подставных лиц.

— В этом случае предусмотрено наказание от штрафа в размере от 100 тыс. руб. до более строгого, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, — уточнила Резеда Хасанова.

Под подставными понимаются лица, о которых были внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц путем введения их в заблуждение, либо без их ведома, а также лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Кроме того, карается законом и незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Это преступление предусматривает наказание от штрафа в размере от 100 тыс. руб., до исправительных работ на срок до двух лет.

— За полтора года в Единый государственный реестр юридических лиц по результатам мероприятий, проводимых налоговыми органами Новосибирской области, внесено более 15 тыс. записей о недостоверности сведений в отношении организаций, — рассказали в УФНС по Новосибирской области.

За предоставление в регистрирующий орган недостоверных, заведомо ложных сведений руководитель, учредитель юридического лица несет административную ответственность, предусмотренную п. 4, п. 5 ст. 14.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Административное наказание в данном случае предусматривает штраф от пяти до десяти тысяч рублей, а также дисквалификацию должностных лиц на срок от одного года до трех лет.

Кроме того, на руководителя и участников организаций с записью о недостоверности сведений распространяются ограничения в виде запрета в течение трех лет на участие в других юридических лицах в качестве руководителя или учредителя.

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