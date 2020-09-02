«Сузунский лесхоз» завершает первый этап инвестпроекта

— К реализации инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины АО «Сузунский лесхоз» приступило в 2019 году. Речь идет о строительстве нового цеха и приобретении в лизинг оборудования по распиловке круглого леса, — пояснили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе минприроды Новосибирской области.
Все расходы по договору лизинга и строительству нового цеха несет АО «Сузунский лесхоз» за счет собственных средств, полученных от переработки и реализации заготавливаемой древесины. В настоящее время в реализацию проекта вложены около 15 млн рублей.
— Основной вид выпускаемой продукции — обрезной пиломатериал, а также брус, шпала, иная продукция переработки. В дальнейшем планируется увеличить ассортимент выпускаемой продукции путем увеличения глубины переработки лесного сырья, — уточняется в ответе. — Потребителями продукции будет население Сузунского района и других районов области. Также планируется развитие торговых отношений с организациями Алтайского края и Казахстана.
Запуск новой линии по переработке запланирован на сентябрь текущего года. В результате будут созданы 8 новых рабочих мест, а объем переработки древесины в лесхозе вырастет с 11,3 тысячи куб. м до 22 тысяч. Среднемесячная заработная плата на предприятии при этом вырастет до 30 тысяч рублей. Для сравнения: по итогам 2019 года среднемесячная заработная плата работающих в АО «Сузунский лесхоз» составляла 26,5 тысячи рублей.
— Увеличение производства лесопродукции с более высокой добавленной стоимостью положительно скажется на финансовом состоянии предприятия, увеличится его рентабельность, — поясняют в минприроды. — В дальнейших планах предприятия на период 2021-2022 годов — приобретение нового лесозаготовительного оборудования и сушильного хозяйства.
100% акций АО «Сузунский лесхоз» находятся в государственной собственности Новосибирской области.
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