111 домов Новосибирска подключаются к теплоснабжению

Сегодня, 10 декабря, с девяти часов утра в зоне отключения находились 111 многоквартирных домов, 15 социальных объектов и 25 административных зданий Новосибирска. (Более подробная информация доступна на сайте http://nskteplonavigator.ru/). Дефект был выявлен накануне, 6 декабря, и запланирован к устранению для предотвращения более негативных последствий.

К 15:00 поврежденный участок трубы заменили и начали заполнение трубопровода. Около 17:00 режим теплоснабжения всех потребителей восстановлен.

Если в ближайшие часы батареи останутся холодными, необходимо обратиться в управляющую компанию, в Единую диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в теплосетевое подразделение СГК по тел. (383) 289-27-50.

Фото: пресс-служба СГК