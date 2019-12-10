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НПФ Сбербанка предложил самозанятым индивидуальный пенсионный план

  • 10/12/2019, 17:35
Программа поможет обеспечить привычный уровень дохода на пенсии тем, кто не делает пенсионных отчислений.

АО НПФ Сбербанка предлагает самозанятым воспользоваться Индивидуальным пенсионным планом (ИПП), адаптированным под их потребности. Сейчас люди, которые не работают в штате организаций, по окончании профессиональной деятельности могут гарантированно рассчитывать только на фиксированную часть страховой пенсии, средний размер которой в России составляет 5 800 рублей.

По данным опроса НПФ Сбербанка и сервиса для поиска массового и линейного персонала Работа.ру, 32% респондентов-фрилансеров пугает отсутствие пенсионных отчислений и, соответственно, невозможность получать ощутимые выплаты от государства в старости. Поэтому вопрос будущей пенсии для самозанятых сейчас особенно актуален.

— Самозанятые граждане, уплачивающие налог на профессиональный доход, не делают отчислений в Пенсионный фонд, поэтому в пожилом возрасте они могут рассчитывать только на небольшую социальную пенсию по старости. Чтобы после 60–65 лет не приходилось резко снижать качество жизни, лучше заранее позаботиться о своем будущем и открыть ИПП, — говорит генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

По его словам, простой и понятный калькулятор поможет рассчитать размер регулярных платежей и период накопления исходя из размера желаемой пенсии. Небольшие взносы на индивидуальный пенсионный счет во время работы даже на фрилансе позволят на пенсии получать не меньше привычного заработка.

Отмечается, что ИПП позволяет самозанятым в комфортном режиме накопить на будущую пенсию, самостоятельно выбирая удобный график и размер взносов. Кроме того, накопленные средства будут ежегодно прирастать за счет инвестиционного дохода. Например, если 25-летний молодой человек начнет откладывать по 3 000 руб. в месяц, а в 65 лет выйдет на пенсию, то в течение 15 лет каждый месяц он будет получать 40 500 руб. от НПФ Сбербанка в дополнение к государственной пенсии.

Средства, накопленные в рамках ИПП, имеют особый юридический статус: они не подлежат разделу при разводе либо взысканию третьих лиц, но могут быть переданы по наследству. В мобильном приложении и личном кабинете на сайте НПФ Сбербанка, а также в Сбербанк Онлайн можно отслеживать сумму накоплений и инвестиционный доход.

Фото: pixabay.com, автор- Gellinger

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