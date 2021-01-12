136 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

На утро 12 января в регионе выявлено 29 612 случаев коронавирусной инфекции (+136 за сутки), в том числе у 1 700 детей. 26 137 пациентов выписаны с выздоровлением (+214 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 64 года, 71 год, 72 года, 86 лет и женщины в возрасте 54 года, 57 лет, 74 года, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 064 человека. В отделениях реанимации находятся 145 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

13 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 711. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 074 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 1 112 110 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 169 жителей региона, для 86 597 человек меднаблюдение окончено.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 789 обращений, госпитализирован 41 человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области