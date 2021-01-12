Новосибирская область в числе регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО в 2020 году

Доля полисов электронного ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», сообщили в пресс-службе ВСС, РСА и НССО. При этом, число проданных е-ОСАГО осталось практически на уровне 2019 года и составило 17,8 млн полисов.

Согласно статистике РСА, в топ-15 регионов-лидеров по продажам полисов е-ОСАГО вошли: Москва (1,6 млн полисов е-ОСАГО, 9,1% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России), Московская область (950 тыс. е-ОСАГО, 5,3%), Свердловская область (721 тыс. е-ОСАГО, 4,1%), Санкт-Петербург (520 тыс. е-ОСАГО, 2,9%), Самарская область (510 тыс. е-ОСАГО, 2,9%), Новосибирская область (486 тыс. е-ОСАГО, 2,7%), Краснодарский край (481 тыс. е-ОСАГО, 2,7%), Воронежская область (466 тыс. е-ОСАГО, 2,6%), Красноярский край (421 тыс. е-ОСАГО, 2,4%), Кемеровская область (414 тыс. е-ОСАГО, 2,3%), Приморский край (412 тыс. е-ОСАГО, 2,3%), Республика Татарстан (346 тыс. е-ОСАГО, 1,9%), Дагестан (338 тыс. е-ОСАГО, 1,9%), Иркутская область (329 тыс. е-ОСАГО, 1,9%) и Белгородская область (326 тыс. е-ОСАГО, 1,8%).

— Год, ознаменовавшийся пандемией и ограничениями на свободное перемещение людей, показал, что е-ОСАГО — удобный и востребованный автовладельцами продукт. Неслучайно мы видим среди регионов-лидеров по продажам ОСАГО и те, в которых ситуация с коронавирусом стала особенно острой. Важно, что развитие электронных продаж ОСАГО позволило кому-то лишний раз не подвергать риску свое здоровье и здоровье своих близких. Отмечу также, что при большом количестве продаваемых полисов е-ОСАГО число жалоб на проблемы с их покупкой минимально. Сейчас мы выходим на следующий уровень — в следующем году планируется переход на онлайн урегулирование убытков. Мы видим, что запрос на различные онлайн-сервисы растёт: например, благодаря приложению «ДТП. Европротокол», в начале 2020 года у нас была 1 тысяча электронных фотофиксаций ДТП в месяц, а в конце 2020 года — уже 3,5 тысячи, — отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Кроме того, он отметил, что страховщики активно развивают мобильные приложения и на 2021 год наметили электронное урегулирование убытков.

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