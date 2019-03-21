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14 место заняла Новосибирская область в рейтинге парков легковых автомобилей

Всего в регионе насчитывается 812,1 тысяч машин.
  • 21/03/2019, 19:10
Автор: Михаил Фишер
рейтинг парков легковых автомобилей

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг регионов РФ по объему парка легковых автомобилей. Новосибирская область заняла в ТОП-20 14 место. Всего в регионе — 812,1 тыс. штук машин, доля рынка —1,9% — по отношению к общероссийскому показателю. Всего, по состоянию на 1 января 2019 года, на территории Российской Федерации насчитывается 43 млн 526 тыс. легковых автомобилей.

— Традиционно больше всего их сосредоточено в Москве и Московской области — в этих регионах число автомобилей, поставленных на учет в ГИБДД, составило 3 млн 687 тыс. шт. и 2 млн 710,6 тыс. шт. соответственно, что в сумме составляет почти 15% от общероссийского парка, — сообщает пресс-служба «Автостат» http://www.autostat.ru/

На 3 месте расположился Краснодарский край (1 млн 851,8 тыс. шт.; доля — 4,3%), за ним — Санкт-Петербург (1 млн 747,2 тыс. шт.; 4%). Далее в рейтинге крупнейших региональных парков следуют Ростовская (1 млн 320,1 тыс. шт.) и Свердловская (1 млн 316 тыс. шт.) области, на долю каждой из которых приходится 3%.

Кроме перечисленных субъектов РФ, отметим еще Татарстан (1 млн 246,3 тыс. шт.), Башкортостан (1 млн 228,6 тыс. шт.), Челябинскую (1 млн 96,1 тыс. шт.) и Самарскую (1 млн 42,2 тыс. шт.) области. Объем парков оставшихся регионов составляет менее 1 млн легковых автомобилей, в том числе и в Новосибирской области (812,1 шт.).

Фото: Ростислав Нетисов

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