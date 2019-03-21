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Общественная палата России пролоббирует метро и городскую электричку для Новосибирска

Об этом во время визита в город заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по строительству и ЖКХ Игорь Шпектор.
  • 21/03/2019, 19:35
Автор: Евгения Серёгина
метро
«Федеральному чиновнику не понравились пробки в Новосибирске.»

— Наша цель — не проверка Новосибирской области. Главная цель — оказать помощь и содействие в решении актуальных для региона вопросов. Мы уже смогли помочь ряду субъектов федерации в привлечении средств федерального бюджета, — отметил Шпектор.

Как сообщил председатель комиссии, во время пребывания в Новосибирске он и его коллеги не могли не обратить внимание на городские пробки.

— Мы ехали по вашим дорогам: пробки сплошь и рядом. С точки зрения комфорта и чистоты атмосферного воздуха… Вы вообще настроены к приезду сюда президента России? Может, стоит не автомобильное движение развивать, а метро тянуть? От вас нужна бумага (обращение). Это очень важно. Ситуация у вас непростая, сложная. Я понимаю, что непросто мэрии города. Хочу, чтобы вы подготовили вопросы по решению вопроса по перехвату транспорта. Может, до Бердска сделать скоростной трамвай? — обратился Игорь Шпектор к областным и городским чиновникам.

Как пояснил министр природных ресурсов региона Андрей Даниленко, обращения к президенту с предложениями о решении транспортной проблемы Новосибирска поступали уже неоднократно.

— Обращались. Безусловно, развитие электротранспорта должно дать свой эффект, — считает министр.

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Более подробно о возможных перспективах решения проблемы городских пробок рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он представил два масштабных проекта, которым требуется федеральная поддержка: продолжение Дзержинской линии метро и реализация программы «Городская электричка». По словам главы города, для первого проекта необходимы средства в размере 16 млрд рублей, а для второго — ряд поручений федеральной власти ПАО РЖД.

— Город растет. Динамика демографии положительная. Но возникают проблемы транспортной доступности. К нам в прошлом году приезжал президент, и я ему предложил лететь вертолетом, при этом я думал не только об удобстве президента, как первого лица государства, но и о том, что перекрытие дороги из центра в Академгородок просто остановит Новосибирск. Транспортный вопрос в одиночку и даже при поддержке области не решить. Вроде бы на федеральном уровне сейчас есть определенное движение по развитию в Новосибирске метрополитена, — пояснил Локоть. — Второй проект, по которому мы просили бы поддержки, — «Городская электричка». Мы уже давно ведем разговоры и с собственниками «Толмачево», и с железной дорогой. Надо, чтобы железной дороге было поставлено это задание. У нас есть понимание, что надо запустить ветку через Обь. В принципе, этот вопрос может быть решен относительно дешевым способом. Мы ожидали поддержки этих проектов на уровне правительства РФ. Но правительство поддержало их в других городах. Тем не менее, продолжаем работу в этом направлении.

Проект «Городской электрички» не прошел федеральный фильтр

Член Общественной палаты РФ обещал привлечь внимание федеральной власти к транспортным проектам Новосибирска. По его словам, на уровне федерации, 16 млрд рублей, требующихся на развитие Дзержинской линии, — не слишком ощутимая сумма.

— Что такое 16 млрд? Строительство высокоскоростной дороги «Москва – Казань» стоит 1,6 трлн рублей. А что она решит, эта дорога? Уже молчу о том, что она пойдет через жилые дома, зоны отдыха, по оси озера. И на это — более полутора 1,5 трлн! А тут какие-то жалкие миллиарды! Вы обозначьте проблему, чтобы потом я не подставил никого из министров, которые опасаются поднимать острые вопросы. Пусть это будет так, что комиссия приехала, увидела и поставила вопрос о том, что по городу невозможно двигаться. Не мэр или министр ставит президенту вопросы, а комиссия, — предложил Шпектор.

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