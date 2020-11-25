15% заявлений на налоговый вычет поданы безосновательно

В налоговые органы Новосибирской области, по состоянию на 01.11.2020, поступило 207 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ, в которых физическими лицами заявлены налоговые вычеты и сумма НДФЛ к возврату из бюджета. Из них 32 тысячи (15% деклараций) жителями региона поданы безосновательно, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

В УФНС уточнили, что в соцсетях и мессенджерах распространяется ложная информация о возможности получения социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на пенсионное страхование,

— Так, в фейковых инструкциях гражданам предлагается заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, указав в ней сумму, перечисленную работодателем в Пенсионный фонд РФ в качестве страхового взноса, и подать декларацию для получения социального вычета по дополнительным взносам на накопительную пенсию, — говорится в сообщении пресс-службы.

УФНС России по Новосибирской области предупреждает, что вышеуказанный порядок получения социального вычета противоречит налоговому законодательству.

— Претендовать на социальный вычет могут те граждане, которые решили самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Для этого они уплачивают дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ, — подчеркнули в УФНС.

Отмечается, что налогоплательщик может заявить данный вычет, только предоставив документы, подтверждающие его фактические расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Например, копию договора с негосударственным пенсионным фондом и копии платежных документов, подтверждающих самостоятельную уплату взносов. Еще одним доказательством служит справка от работодателя (налогового агента) об удержании и перечислении сумм таких взносов по поручению физлица, которая выдается по утвержденной форме. Выписка Пенсионного фонда РФ при этом не является документом, подтверждающим расходы налогоплательщика, а также основанием для предоставления социального налогового вычета по НДФЛ.

Если форма 3-НДФЛ, заполненная в соответствии с указанной ложной инструкцией, уже была направлена в налоговый орган, следует представить уточненную декларацию, обнулив в ней сумму ошибочно заявленного вычета. При неправомерном заявлении социального вычета налоговый орган откажет в его предоставлении, сформировав соответствующее решение по результатам проверки налоговой декларации.

Фото: пресс-службы УФНС по Новосибирской области