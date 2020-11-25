Мэрия Новосибирска опровергает резкий рост стоимости проезда в метро

Вчера ряд СМИ Новосибирска сообщили о том, что МУП «Новосибирский метрополитен» предложило установить тариф на проезд в метро в Новосибирске 34,67 рублей. Это привело бы к росту стоимости поездки на 135% по сравнению с сегодняшней ценой. Впрочем, в правительстве региона это предложение не поддержали.

— По результатам экспертизы экономической обоснованности представленных МУП материалов проектируемый департаментом размер тарифа составляет 26 рублей, с ростом 104%, — цитирует РБК Новосибирск ответ, полученный от руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова.

— СМИ восприняли расчётные цифры себестоимости перевозки одного пассажира в качестве окончательной стоимости проезда, — заявляют в мэрии. — На самом деле затраты на перевозку пассажиров при установлении тарифа будут компенсироваться за счёт дополнительных источников дохода (от предоставления площадей под рекламу и т.д.), в результате чего увеличение тарифа на 2021 год составит 1 рубль.

Сегодня пресс-служба мэрии через телеграм канал МЭРиЯ сообщила, что информация о запланированном резком повышении тарифа на проезд в метро не соответствует действительности.

Пресс-служба также отметила, что стоимость проезда в новосибирском метро является самой низкой в России — на сегодняшний день она составляет 25 рублей. Для сравнения стоимость разовой поездки в Москве — 57 рублей, Санкт-Петербурге — 55, в Самаре и Екатеринбурге — 32, в Казани — 30, в Нижнем Новгороде —28 рублей.

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