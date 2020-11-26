187 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Новосибирской области

На утро 26 ноября в регионе выявлено 21 972 случая COVID-19 (+187 за сутки), в том числе у 1 397 детей. 17 810 пациентов выписаны с выздоровлением (+193 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года и 63 года, и женщины в возрасте 59 лет, 75 лет, 77 лет и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 717 человек. В отделениях реанимации находятся 209 человек. На ИВЛ – 50 пациентов.

Госпитализированы 38 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 369. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 590 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 907 728 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 442 жителей региона, 66 797 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 746 обращений, госпитализированы 12 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области