Что изменилось в структуре заксобрания

Сессия заксобрания утвердила ряд депутатов в должностях заместителей председателей комитетов и комиссий. Как следует из текстов проектов решений, в комитете по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению на профессиональной постоянной основе заместителем председателя избран координатор регионального отделения ЛДПР Александр Щербак (ЛДПР). Он же прекратил полномочия члена общественного совета при заксобрании в связи с получением депутатского статуса. Об этом сообщил в докладе первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.

Сразу двумя заместителями председателя прирос и комитет заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике. Такой статус приобрели гендиректор ООО «ПрогрессСтройГрупп» Александр Аверкин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и индивидуальный предприниматель Дмитрий Макаров (КПРФ).

Наконец, пополнение произошло и в комиссии по наказам избирателей, где статус заместителя получил экс-председатель бердского горсовета Валерий Бадьин («Единая Россия»).

Напомним, в начале ноября сессия заксобрания утвердила изменение в его структуре, в соответствии с расширением полномочий специальной комиссии по наказам, а также появлением новой комиссии — по экологии. Как следует из проекта решений, в связи с тем, что руководители и их заместители будут осуществлять свою деятельность на профессиональной основе, число «штатников» из числа депутатов увеличивается с 15 до 22 человек. Тогда же изменения штатной численности в сторону увеличения претерпел и аппарат заксобрания: в каждой комиссии появились по три советника, а также один консультант в отделе взаимодействия со СМИ. В настоящее время структура заксобрания Новосибирской области насчитывает 7 комитетов и 3 постоянные комиссии.

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