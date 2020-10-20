20% новосибирцев сообщили, что за период пандемии их зарплата снизилась

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Новосибирской области, чтобы выяснить, изменился ли размер их заработной платы с начала года, а также есть ли у них дополнительные источники дохода, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Среди тех соискателей из Новосибирской области, кто в данный момент работает по найму, 15% сообщили, что уровень их зарплаты с начала года увеличился, 65% — что остался неизменным. Еще 20% пожаловались, что зарплата по сравнению с началом текущего года стала меньше. Для сравнения: по России в целом зарплаты выросли у 18%, не изменились – у 54%, сократились – у 26%.

— Про рост заработных плат чаще всего говорили ИТ-специалисты, а про падение – представители сферы продаж и сферы гостеприимства. А вот наиболее стабильной в этом смысле оказалась сфера безопасности и бухгалтерия, — отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Опрос показал, что у 25% работающих жителей региона есть дополнительные источники дохода – по данному параметру Новосибирская область занимает шестое место сибирского рейтинга, на первом месте Иркутская область (33%). Обычно такие респонденты встречаются в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Безопасность», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Наука, образование» и «Юристы».

Лидирует среди дополнительных финансовых источников вторая работа или подработка. На втором месте – свой небольшой бизнес, на третьем – доход от ценных бумаг, на четвертом – доход от сдачи недвижимости. Также некоторые респонденты называли в качестве источников дополнительного дохода алименты, родственников, пенсию, пособия и социальные выплаты, стипендию.

Фото: pixabay.com, автор- moritz320