22 апреля 2020 года будет объявлен выходным днем

Голосование за изменения в Конституцию состоится 22 апреля. По решению главы государства, этот день будет нерабочим. Это обеспечит явку на избирательные участки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что поправки в Конституцию вступят в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования, если их поддержат граждане страны. Внимание россиян привлекают инициативы: доступность медицинского обслуживания, социальная поддержка детей, индексация выплат и запрет для чиновников на вид на жительство за рубежом. Также изменения затронут и полномочия действующего президента — часть из них будет передана Федеральному собранию.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru