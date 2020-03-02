Консультационные услуги по сопровождению проекта строительства четвертого моста через Обь оценили в 70,4 млн рублей

В Новосибирской области объявлен аукцион на оказание комплексных консультационных услуг и экспертного сопровождения проекта строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска в рамках реализации концессионного соглашения. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, победитель аукциона должен будет составлять проекты документов (финансовых и юридических) для взаимодействия концедента с концессионером по концессионному соглашению, ФДА «Росавтодор» в рамках соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», бюджету Новосибирской области из федерального бюджета.

Кроме того, победитель аукциона будет осуществлять экспертизу документов (их проектов) по соглашениям, составлять письменные заключения по соглашениям, заниматься подготовкой содержательной части мероприятий (в том числе, «круглых столов», конференций, семинаров, форумов), проводимых заказчиком в связи с реализацией проекта, представлять интересы Новосибирской области в рамках реализации проекта в ФДА «Росавтодор» и др.

Сроки оказания услуг со дня, следующего за днем заключения контракта по 20 декабря 2021 года.

Цена контракта — 70,4 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области.

Итоги аукциона будут подведены 25 марта 2020 года.

Фото: пресс-служба Группы «ВИС»