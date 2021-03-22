24 марта состоится открытие выставки «Новая жизнь старых вещей»

Ежегодно фонды Новосибирского краеведческого музея пополняются несколькими тысячами новых экспонатов: предметами археологии, этнографии, быта, документами, произведениями искусства и другими. Перед тем как попасть в выставочные залы, эти предметы часто оказываются в руках у реставраторов.

Выставка «Новая жизнь старых вещей» показывает еще одну сторону музейной жизни, обычно скрытую от глаз посетителей. Работа реставраторов зачастую остается «за кадром», но именно благодаря их профессионализму у всех нас есть возможность увидеть музейные предметы в первоначальном виде. На примере отреставрированных экспонатов вы познакомитесь с работой специалистов с вещами из разных материалов, различными методиками и инструментами. В Новосибирском краеведческом музее есть собственные реставрационные мастерские, а также привлекаются специалисты из других организаций.

Реставрация – это сложный исследовательский и технологический процесс, абсолютно отличный от простого ремонта или обновление предмета. Любая консервационно-реставрационная работа начинается с изучения предмета и определения состояния его сохранности.

Основная задача реставратора – вернуть экспонат к первоначальному состоянию, но ни в коем случае не вмешаться в работу автора изделия. Самое важное – это предотвратить дальнейшее разрушение и обеспечить сохранность музейного предмета для передачи последующим поколениям. Методика реставрации каждой вещи утверждается коллективом специалистов, а каждое действие фиксируется в документах и на фотографиях.

Выставка продлится до 25 апреля 2021 года по адресу: Красный проспект, 23 (второй этаж)

Стоимость билетов – 200 руб., для школьников, студентов, пенсионеров – 150 руб.

В стоимость входит посещение всех выставок второго этажа музея.

Справки по тел. 227 15 43.

Без возрастных ограничений.

www.youmuseum.ru