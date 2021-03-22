В новосибирских школах из меню временно убрали салаты из сырых овощей

— Мы вступаем в эпидсезон по заболеваемости псевдотуберкулезом и иерсиниозом. Источником являются грызуны. Передаются заболевания в основном через овощи. Поэтому мы усилили работу совместно с Минобразования — и с 1 марта из меню школьников исключены салаты из сырых овощей, — сообщил руководитель Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, в школьных столовых в салатах теперь должны использоваться только овощи, прошедшие термообработку. Это необходимо, чтобы избежать вспышек заболеваний псевдотуберкулезом и иерсиниозом в организованных коллективах.

— Что касается контроля по организации питания в общеобразовательных учреждениях — он проводится в еженедельном режиме. Каких-то грубых нарушений и замечаний по организации питания в общеобразователных учреждениях, в том числе у учащихся 1-4 классов, не выявлено, — добавил Щербатов.

Кроме того, Роспотребнадзор активно проверяет поставщиков овощей и фруктов, которые работают со школами и детскими садами.