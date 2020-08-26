26 августа в Новосибирском краеведческом музее открывается выставка «Ударники».

Идеал красоты в советском обществе неразрывно связывался с мыслью о труде. Изображение рабочих у доменных печей, у прокатных станов и механических молотов даёт возможность художникам показать зрителю красоту труда, поражающего своим величием.

На выставке представлены живописные и скульптурные портреты рабочих и служащих металлургического завода имени Кузьмина, новосибирские метростроевцы, сварщики, инженеры. Галерея портретов создает единый образ человека-созидателя, человека-творца. В залах музея можно увидеть работы таких сибирских художников, как Павел Якубовский, Григорий Ликман, Иван Титков.

В 1930-е годы одним из базовых курсов государства определена индустриализация — время планового развития советской тяжелой промышленности. Кроме технологической составляющей процесса производства, к проектированию промышленных предприятий привлекались лучшие архитекторы того времени. Например, Андрей Крячков, Николай Фризель участвовали в разработке заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината. Заводы и комбинаты планировались не просто как безликие конструкции, к ним относились как к значимым архитектурным проектам. Два промышленных гиганта Сибири не только обеспечивали нужды растущих городов, но и стали источником вдохновения поэтов и художников.

Стоимость билетов – 150 руб., для школьников, студентов, пенсионеров – 100 руб. В стоимость входит посещение всех выставок второго этажа музея.

Выставка продлится до 01 ноября 2020 года.

Справки по тел. 227 15 43.

Без возрастных ограничений.