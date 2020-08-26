Генподрядчик Толмачево получил гарантию на 2 млрд

Банк «Открытие» предоставил банковские гарантии на сумму более 2 млрд рублей компании ООО «АНТ ЯПЫ», выступающей генеральным подрядчиком по договору на строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина в городе Новосибирске. Гарантии возврата аванса и исполнения обязательств предоставлены в рамках документарной линии, открытой для международной строительной Группы компаний ANT YAPI, сообщает пресс-служба банка.

Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)», I очередь строительства был подписан 11 августа 2020 года между ООО «АНТ ЯПЫ» и АО «Аэропорт Толмачево», выступающим заказчиком по проекту.

Сделка стала продолжением сотрудничества между банком «Открытие» и Группой ANT YAPI. Общий объем банковских гарантий, выпущенных в рамках документарно-кредитной линии, начиная с марта 2020 года уже превысил 6 млрд рублей. Таким образом, банк «Открытие» на настоящий момент стал одним из крупнейших финансовых партнеров группы ANT YAPI в России.

Фото с сайта правительства Новосибирской области