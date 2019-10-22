27 объектов недвижимости СО РАН переданы в управление Минобрнауки РФ

Правительство РФ распорядилось передать 27 объектов недвижимого имущества Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) структурам Министерства образования и науки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Начавшуюся передачу объектов социальной и коммунальной инфраструктуры новосибирского Академгородка из оперативного управления Сибирского отделения РАН комментирует управляющий делами СО РАН Владимир Дмитриевич Щенятский.

— Принять предложение федерального государственного бюджетного учреждения «РАН» о прекращении права оперативного управления федерального государственного бюджетного учреждения СО РАН в отношении объектов недвижимого имущества по перечню согласно приложения в целях их передачи организациям, подведомственным Минобрнауки РФ, — говорится в документе.

Согласно документу, в управление подведомственным Минобрнауки организациям переходит более десяти детских садов в Новосибирске, несколько складских помещений, а также тепловые сети и технические коммуникации в Новосибирске и Новосибирской области.

Кроме того, распоряжение предписано Минобрнауки предоставить в Росимущество перечень организаций, за которыми будут закреплены эти объекты.

— В этом вопросе мы полностью согласились с поступившим в августе 2016 года предложением тогда еще ФАНО о передаче в его подведомственность зданий детских дошкольных учреждений, которые не использовались в уставной деятельности СО РАН по их прямому назначению, — цитирует управляющего делами СО РАН Владимира Щенятского издание «Наука в Сибири». — Корпуса бывших детских садов, не задействованные в образовательном процессе, остались в ведении Сибирского отделения и используются им в том числе и для размещения музеев: науки и техники, истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока.

Владимир Щенятский подчеркнул, что и в настоящее время Сибирское отделение проводит инвентаризацию находящихся в его оперативном управлении объектов имущественного комплекса в целях определения путей их оптимального и эффективного использования. В этот процесс вовлечены структуры и специалисты СО РАН и РАН, Минобрнауки и Росимущества, правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

— Прекращение права оперативного управления Сибирского отделения не ограничивается объектами недвижимого имущества, перечисленные в вышеназванном распоряжении, — акцентировал управляющий делами СО РАН. — В настоящее время на рассмотрении Правительства РФ находится еще один перечень из более ста объектов недвижимости, права управления которыми Сибирское отделение просит прекратить.

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