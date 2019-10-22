Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

27 объектов недвижимости СО РАН переданы в управление Минобрнауки РФ

На рассмотрении Правительства РФ находится еще один перечень из более ста объектов недвижимости, права управления которыми Сибирское отделение просит прекратить.
  • 22/10/2019, 17:07
27 объектов недвижимости СО РАН переданы в управление Минобрнауки РФ

Правительство РФ распорядилось передать 27 объектов недвижимого имущества Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) структурам Министерства образования и науки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Начавшуюся передачу объектов социальной и коммунальной инфраструктуры новосибирского Академгородка из оперативного управления Сибирского отделения РАН комментирует управляющий делами СО РАН Владимир Дмитриевич Щенятский.

— Принять предложение федерального государственного бюджетного учреждения «РАН» о прекращении права оперативного управления федерального государственного бюджетного учреждения СО РАН в отношении объектов недвижимого имущества по перечню согласно приложения в целях их передачи организациям, подведомственным Минобрнауки РФ, — говорится в документе.

Согласно документу, в управление подведомственным Минобрнауки организациям переходит более десяти детских садов в Новосибирске, несколько складских помещений, а также тепловые сети и технические коммуникации в Новосибирске и Новосибирской области.

Кроме того, распоряжение предписано Минобрнауки предоставить в Росимущество перечень организаций, за которыми будут закреплены эти объекты.

— В этом вопросе мы полностью согласились с поступившим в августе 2016 года предложением тогда еще ФАНО о передаче в его подведомственность зданий детских дошкольных учреждений, которые не использовались в уставной деятельности СО РАН по их прямому назначению, — цитирует управляющего делами СО РАН Владимира  Щенятского издание «Наука в Сибири». —  Корпуса бывших детских садов, не задействованные в образовательном процессе, остались в ведении Сибирского отделения и используются им в том числе и для размещения музеев: науки и техники, истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока.

Владимир Щенятский подчеркнул, что и в настоящее время Сибирское отделение  проводит инвентаризацию находящихся в его оперативном управлении объектов имущественного комплекса  в целях определения путей их оптимального и эффективного использования.  В этот процесс вовлечены структуры и специалисты СО РАН и РАН, Минобрнауки и Росимущества, правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

— Прекращение права оперативного управления Сибирского отделения не ограничивается объектами недвижимого имущества, перечисленные в вышеназванном распоряжении, — акцентировал управляющий делами СО РАН. — В настоящее время на рассмотрении Правительства РФ находится еще один перечень из более ста объектов недвижимости, права управления которыми Сибирское отделение просит прекратить.

Фото: pixabay.com, автор- congerdesign

Популярное с сайта

Новосибирцы отправляют установку для БНЗТ в Китай

Новосибирцы отправляют установку для БНЗТ в Китай

22/10/2019, 15:54
Если пилотный проект будет успешным, портфель заказов ИЯФ СО РАН может вырасти до нескольких десятков штук.
Загородные дома в Новосибирской области подорожали до 1,6 млн рублей

Загородные дома в Новосибирской области подорожали до 1,6 млн рублей

22/10/2019, 15:28
Коттеджи — до 6,6 млн рублей.
Авиакомпания «Ангара» с 28 октября открывает субсидируемый рейс из Новосибирска в Талакан

Авиакомпания «Ангара» с 28 октября открывает субсидируемый рейс из Новосибирска в Талакан

22/10/2019, 15:20
Полёты будут выполняться по понедельникам и четвергам на самолете Ан-148-100Е.

Актуальный разговор

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно...

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно…

Все материалы
Новости

Робот Николай выступил на заседании Совета по развитию цифровой экономики

22/10/2019, 18:13

Евросиб отправил первый контейнерный поезд с зерном нового урожая

22/10/2019, 17:52

Студенты НГАУ теперь могут проходить летнюю практику в Турции

22/10/2019, 17:40

Организация оштрафована за нарушение в трудоустройстве бывшего госслужащего

22/10/2019, 17:30

Разработка студентов НГТУ НЭТИ поможет избавить Кузбасс от угольной пыли

22/10/2019, 17:01

Новосибирцы отправляют установку для БНЗТ в Китай

22/10/2019, 15:54

Загородные дома в Новосибирской области подорожали до 1,6 млн рублей

22/10/2019, 15:28

Авиакомпания «Ангара» с 28 октября открывает субсидируемый рейс из Новосибирска в Талакан

22/10/2019, 15:20

«Мы готовы объяснять все свои действия…»

22/10/2019, 15:06

Хорватские бизнесмены заинтересовались инвестпроектами на территории Новосибирской области

22/10/2019, 14:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска