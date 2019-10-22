Организация оштрафована за нарушение в трудоустройстве бывшего госслужащего

Прокуратура Ленинского района г. Новосибирска Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— Установлено, что в ООО «Аура ЛТС» принят на работу бывший федеральный государственный гражданский служащий, работавший ранее специалистом отдела финансовых расследований межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу. Вопреки Федеральному закону «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок на предыдущее место его службы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по результатам проверки прокуратура в отношении организации возбудила административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Мировой судья, рассмотрев материалы проверки, привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Кроме того, прокурор района директору общества внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan