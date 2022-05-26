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4 тенденции разработки приложений для Android в 2022 году

  • 26/05/2022, 17:41
Что важно учесть при разработке мобильного приложения на Android: анализируем актуальные тренды, которые повысят спрос на продукт

Актуальность разработки приложения для андроид возрастает с каждым годом: все больше пользователей отдают предпочтение устройствам на этой платформе, которая уже давно не нуждается в рекламе. Чтобы создавать востребованные приложения, бизнесу важно учитывать пожелания аудитории и тренды рынка. О том, что важно сделать перед началом разработки мобильного приложения на Android, читайте на сайте компании YuSMP Group.

Игнорирование тенденций может привести к тому, что разработка android приложений окажется напрасной: никто не станет скачивать устаревшее ПО. В статье рассматриваем актуальные тренды 2022 года, которые будут востребованы еще несколько лет.

Разработка android приложений: главные тенденции

Мгновенные приложения

Мгновенные приложения — долгожданная функция ОС Android, и она уже работает. Пользователям не нужно загружать полное приложение, чтобы использовать его. Они могут попробовать его в магазине и загрузить полную версию только в том случае, если оно им понравится.

Эта функция становится жизненно важной в разработке android приложений, за которые будет взиматься плата. Такое предложение поможет пользователям определить, стоит ли покупать ПО или нет.

Кроме того, мгновенные приложения не занимают места на мобильном телефоне.

Технология Блокчейн

Технология блокчейн способна полностью изменить будущее. Это современная технология с множеством преимуществ, таких как прозрачность, конфиденциальность, скорость и многое другое.

В разработке мобильного приложения на Android используют технологию блокчейн во многих аспектах. Один из них — создание децентрализованных приложений. Эти приложения взаимодействуют с блокчейнами для сохранения данных и информации об операциях. Как только данные попадают в цепочку, их нельзя стереть или изменить.

Сферы применения блокчейна:

  • медицинское ПО;

  • финансовые технологии;

  • любые другие приложения, где необходимо предотвратить подделку данных.

Нативная разработка мобильного приложения на Android

Наличие отдельной кодовой базы для каждого приложения ОС отнимает много времени и средств. В нативной разработке приложение запускается из одной кодовой базы и поддерживает несколько ОС.

Это делает разработку android приложений более простой, и также позволяет охватывать обширную аудиторию.

Интернет вещей

Наряду с машинным обучением, становится популярной технология интернета вещей (IoT). С помощью IoT устройства могут общаться друг с другом, а пользователи могут управлять приборами с экрана смартфона.

Для разработки мобильного приложения на Android, интернет вещей — очень важная тенденция, так как рынок технологии растет и нуждается в таком ПО.

Приложения IoT, связанные с умными домами, фабриками, спортом, здравоохранением и другими отраслями скоро станут неотъемлемой частью жизни.

Фото с сайта pixabay.com

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