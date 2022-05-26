Чем различаются свитшот и толстовка, как правильно подобрать по типу фигуры

Главное отличие заключается в том, что у толстовки есть капюшон, а у свитшота его нет. Но существуют и другие различия. Свитшот – это пуловер с круглым вырезом и длинными рукавами, подобно свитеру. Толстовка (худи) – более свободная кофта с капюшоном на завязках.

Общие характеристики и отличия свитшотов и толстовок

Материал. Для пошива свитшотов и толстовок используются одинаковые виды тканей, включая традиционный френч терри и другие типы трикотажного полотна. Это плотные, прочные материалы, среди которых преобладают хлопок, шерсть, полиэстер и их комбинации. Утепленные модели, обеспечивающие хорошую теплоизоляцию для согревания тела, дополнены мягкой флисовой подкладкой. Воротник. Свитшот имеет круглый вырез, что позволяет носить его отдельно либо поверх футболки или рубашки. Толстовка имеет капюшон, поэтому воротник рубашки виден не будет. Поэтому рубашки с воротником не следует носить под худи. Дизайн, фурнитура. Стандартные модели свитшота и толстовки имеют минималистичный дизайн и должны легко надеваться через голову. Свитшот обычно не имеет застежек в виде пуговиц, крючков или молний, поэтому является более простой и элегантной одеждой. Толстовка не только дополнительно имеет капюшон с завязками для защиты головы от ветра, дождя, снега, но и передний карман-кенгуру, иногда застежку-молнию. Худи на молнии можно носить растегнутым поверх футболки. Расцветка. Свитшоты и худи обычно однотонные. Нейтральные цвета (серый, черный, темно-синий, белый, коричневый) выглядят элегантно, сочетаются с большим количеством вещей в гардеробе, подходят для нанесения графических принтов, логотипов. Принт. Американские университеты начали наносить на спортивные повседневные кофты свои эмблемы, сегодня доступна любая печать логотипа на свитшотах и толстовках, что является распространенной практикой среди компаний для повышения узнаваемости и продвижения бизнеса. Посадка. Свитшот и толстовка имеют свободный прямой крой с резинками на манжетах, подоле. Ткань может растягиваться в ширину, но не должна растягиваться в длину. Несмотря на свободный крой, кофту подбирают по размеру, чтобы у нее была подходящая длина рукавов и всего изделия. Стиль. Свитшоты, толстовки, появившиеся как предмет рабочей и спортивной одежды, изначально носили только со спортивными штанами. Сегодня как универсальный популярный элемент повседневного гардероба изделия хорошо сочетаются с облегающим низом, таким как джинсы скинни, узкие брюки, леггинсы, что визуально балансирует силуэт и создает непринужденный образ. Худи стильно и урбанистично смотрятся в многослойных нарядах, в сочетании с пиджаком, фланелевой рубашкой, джинсовой курткой оверсайз, бомбером. Варианты многослойного образа для свитшота с круглым вырезом несколько более ограничены. Трикотажные свитшоты нейтральных тонов можно стилизовать в повседневном офисном стиле, надев под них рубашки с воротником. В то время как худи подходит только для неформальных выходов, хорошо сочетаясь с уличной и спортивной одеждой.

Свитшоты и толстовки имеют общую историю, но несколько отличаются по дизайну и стилям. Выбор зависит от случая и личного вкуса, но для максимальной универсальности и комфорта обе вещи универсальны, функциональны и должны быть в каждом гардеробе. Всегда важно качество, долговечность одежды, так как оба этих классических варианта никогда не выйдут из моды.