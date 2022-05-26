Чем различаются свитшот и толстовка, как правильно подобрать по типу фигуры

Главное отличие заключается в том, что у толстовки есть капюшон, а у свитшота его нет. Но существуют и другие различия. Свитшот – это пуловер с круглым вырезом и длинными рукавами, подобно свитеру. Толстовка (худи) – более свободная кофта с капюшоном на завязках.
Общие характеристики и отличия свитшотов и толстовок
- Материал. Для пошива свитшотов и толстовок используются одинаковые виды тканей, включая традиционный френч терри и другие типы трикотажного полотна. Это плотные, прочные материалы, среди которых преобладают хлопок, шерсть, полиэстер и их комбинации. Утепленные модели, обеспечивающие хорошую теплоизоляцию для согревания тела, дополнены мягкой флисовой подкладкой.
- Воротник. Свитшот имеет круглый вырез, что позволяет носить его отдельно либо поверх футболки или рубашки. Толстовка имеет капюшон, поэтому воротник рубашки виден не будет. Поэтому рубашки с воротником не следует носить под худи.
- Дизайн, фурнитура. Стандартные модели свитшота и толстовки имеют минималистичный дизайн и должны легко надеваться через голову. Свитшот обычно не имеет застежек в виде пуговиц, крючков или молний, поэтому является более простой и элегантной одеждой. Толстовка не только дополнительно имеет капюшон с завязками для защиты головы от ветра, дождя, снега, но и передний карман-кенгуру, иногда застежку-молнию. Худи на молнии можно носить растегнутым поверх футболки.
- Расцветка. Свитшоты и худи обычно однотонные. Нейтральные цвета (серый, черный, темно-синий, белый, коричневый) выглядят элегантно, сочетаются с большим количеством вещей в гардеробе, подходят для нанесения графических принтов, логотипов.
- Принт. Американские университеты начали наносить на спортивные повседневные кофты свои эмблемы, сегодня доступна любая печать логотипа на свитшотах и толстовках, что является распространенной практикой среди компаний для повышения узнаваемости и продвижения бизнеса.
- Посадка. Свитшот и толстовка имеют свободный прямой крой с резинками на манжетах, подоле. Ткань может растягиваться в ширину, но не должна растягиваться в длину. Несмотря на свободный крой, кофту подбирают по размеру, чтобы у нее была подходящая длина рукавов и всего изделия.
- Стиль. Свитшоты, толстовки, появившиеся как предмет рабочей и спортивной одежды, изначально носили только со спортивными штанами. Сегодня как универсальный популярный элемент повседневного гардероба изделия хорошо сочетаются с облегающим низом, таким как джинсы скинни, узкие брюки, леггинсы, что визуально балансирует силуэт и создает непринужденный образ. Худи стильно и урбанистично смотрятся в многослойных нарядах, в сочетании с пиджаком, фланелевой рубашкой, джинсовой курткой оверсайз, бомбером. Варианты многослойного образа для свитшота с круглым вырезом несколько более ограничены. Трикотажные свитшоты нейтральных тонов можно стилизовать в повседневном офисном стиле, надев под них рубашки с воротником. В то время как худи подходит только для неформальных выходов, хорошо сочетаясь с уличной и спортивной одеждой.
Свитшоты и толстовки имеют общую историю, но несколько отличаются по дизайну и стилям. Выбор зависит от случая и личного вкуса, но для максимальной универсальности и комфорта обе вещи универсальны, функциональны и должны быть в каждом гардеробе. Всегда важно качество, долговечность одежды, так как оба этих классических варианта никогда не выйдут из моды.
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