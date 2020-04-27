42 новых случая коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 10 утра 27 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 42 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что всего в регионе на сегодня 347 случаев заражения COVID-19, из них 17 детей. 39 человек выписаны по выздоровлению, 4 скончались.

В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ — 6 человек.

В детскую больницу №3 госпитализировано 75 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 522, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека — в Черепановскую ЦРБ. 1 — в Усть-Таркскую ЦРБ.

Всего в регионе проведено 24819 тестов на коронавирусную инфекцию.

Фото с сайта оперативного штаба