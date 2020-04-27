Медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, установлены стимулирующие выплаты

Установлены выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам на период предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области. Соответствующее постановление правительства Новосибирской области № 137-п подписал губернатор Андрей Травников 25 апреля.

Документом устанавливаются размеры выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19, а также за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи больным коронавирусом.

В частности, речь идет о врачах, среднем и младшем медицинском персонале, оказывающим скорую медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, водителях скорой помощи, фельдшерах по приему вызовов скорой помощи, врачах подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, биологах и других категориях.

Например, врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях получат по 100 тысяч рублей, средний медперсонал, оказывающий специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях — 62 500 рублей, младший медицинский персонал, оказывающий специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях- по 31 250 руб.

С полным перечнем категорий, которым предусмотрены выплаты, размерами и сроками выплат можно ознакомиться в приложениях к постановлению.

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