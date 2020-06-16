57 НКО региона получат поддержку Фонда президентских грантов

Определены победители второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в этом году на конкурс было подано рекордное количество проектов – 11 085. Из них по результатам независимой экспертизы 2 402 получат поддержку на общую сумму 4,6 млрд рублей.

— Среди общего количества победителей 57 – некоммерческие организации Новосибирской области, с их перечнем можно ознакомиться здесь. Новосибирские НКО получат поддержку на общую сумму 107,1 млн рублей. Количество победителей из нашего региона и сумма поддержки по сравнению с прошлым конкурсом увеличились: по итогам первого конкурса этого года поддержку получили 32 организации на общую сумму 95,4 млн рублей, — уточнили в региональном правительстве.

По количеству победителей второго конкурса лидируют грантовые направления «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (404 проекта на 603 млн рублей), «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (335 проектов на 638 млн рублей) и «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (304 проекта на 522 млн рублей).

511 из 2 402 поддержанных проектов тематически связаны с преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции и помощью людям из групп риска заражения ею. Объем финансирования этих инициатив составит 1,2 млрд рублей.

Фото: pixabay.com, автор- RyanMcGuire