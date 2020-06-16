Чего не хватает Новосибирской области для поддержки бизнеса?

— Губернатор Новосибирской области на минувшей неделе подписал письмо в адрес федерального центра с предложениями о том, чего сегодня не хватает для предоставления мер поддержки бизнеса на региональном уровне, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Прежде всего, речь идет о возможности уточнить ОКВЭД и перенести дополнительный классификатор, по которому реально работает предприниматель, в основной. Также предлагается дать бизнесу возможность перевода «узких» ОКВЭДов в другую — более «высокую» — группу. По мнению Решетникова, это позволит получить доступ к мерам поддержке большему количеству предпринимателей. Напомним, по оценкам экспертов, несоответствие ОКВЭД и реальной деятельности сегодня является одним из ключевых факторов, по которым бизнес получает отказ при обращении за поддержкой.

Третий блок — поддержка системообразующих предприятий.

— Сегодня 13 новосибирских компаний, входящих в федеральный список, могут получить поддержку на федеральном уровне. Для региональных предприятий конкретные меры не утверждены. Мы предлагаем расширить меры поддержки, которые распространяются на федеральный перечень, на областной. В частности, льготный кредит под 5%. Эта мера очень востребована среди крупного бизнеса, — поясняет Решетников.

Кроме того, регион рассчитывает на расширение перечня кредитных организаций, участвующих в программах господдержки, например на предоставление льготных кредитов под 2% годовых за счет региональных банков «Левобережный» и «Акцепт». Также региональные власти просят предоставить местным банкам возможность согласовывать решения по лимитам и поручительствам ВЭБ в размере 75%.

— Регион также предлагает продлить сроки уплаты налогов не только для малого бизнеса, но и для крупных, средних предприятий, пострадавших от кризиса. На областном уровне принято решение расширить федеральную меру и дать по региональным налогам перенос сроков. Но есть технический момент, который нужно решить, чтобы предоставить отсрочку не только в 2020-м, но и в 2021 году, — поясняет чиновник.

В списке предложений губернатора: снижение ставки по самозанятым с 4% до 2% (предложено «ОПОРА России»), а также внесение изменений в 209-ФЗ по корректировке критериев отнесения компании к малому и среднему бизнесу. Речь идет об увеличении предельной численности сотрудников компании с нынешних 250 до 500 человек, а также годовой выручки с 2 до 4 млрд. По мнению Решетникова, есть вероятность, что это предложение будет услышано, поддержано федерацией, и количество получателей мер господдержки в регионах увеличится.

— Мы также предлагаем расширить меры поддержки для крупного бизнеса. Сейчас многие из них недоступны, хотя значительная часть трудоспособного населения занята именно в таких компаниях. Там больше риски по безработице, — подчеркнул Лев Решетников.

Напомним, большую часть этих корректировок предприниматели в лице деловых сообществ лоббировали с введения режима самоизоляции.

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