7 ярких кино-новинок лета-2022

Позади первый месяц лета. Если вы уже достаточно отдохнули в офлайне, мы знаем, чем занять себя в четырех стенах — вышло предостаточно фильмов и сериалов, которые вы могли упустить.

«Нереалити» (2022)

Ироничная антигламурная комедия о звезде реалити-шоу, которая после 10 лет в ТВ-эфире возвращается в родной город Костров. Не от большой любви, конечно — Рите нужны деньги для взятки; из шоу ее выгнали, она хочет вернуться. Но дома к ней никто не относится хорошо — ни родители, ни бывший муж, ни брошенная на дедушку и бабушку дочь. Рите предстоит наладить отношения с малой родиной, если она хочет действительно обрести гармонию.

«Ненастоящий папа» (2022)

Маленький мальчик Бенито узнает, что он приемный. Он некоторое считал Дэвида родным отцом, но тот почти не уделял ему внимания. Отношения в семье держались на матери парня — бывшая супруга Дэвида, Сильвина, воспитывала его. Однажды в семье Бенито происходит трагический эпизод, после которого привычный уклад жизни и отца, и сына меняется. Дэвид решает помочь мальчику разыскать биологического отца.

«Женщина в состоянии развода» (2022)

Вере Никифоровой 33, она молодой специалист-стоматолог. Не так давно она развелась с мужем, но во время медосмотра выяснилось, что Вере срочно необходимо родить. Если этого не произойдет, завести ребенка она не сможет до конца жизни. Теперь в ее жизни возникает масштабная дилемма — как строить отношения с мужчинами, но скрывать резкую необходимость забеременеть. Может быть, Вера будет счастлива в принципе без детей? На эти и многие другие вопросы предстоит отвечать главной героине.

«Мой волк» (2021)

Драматичная история на основе реальных событий. 8-летняя Виктория переезжает в горы со своим отцом. Позади городская жизнь, комфортные условия — нужно привыкать к новому. На прогулке девочка знакомится с одиноким пастухом, который дарит Виктории щенка. Со временем родители девочки понимают, что это вовсе не собака, как казалось поначалу, а самый настоящий дикий зверь. Но дружбе девочки и волка это не мешает.

«Голос любви» (2020)

Биографическая история по мотивам жизни Селин Дион. Главная героиня Алин родом из Квебека выделяется в семье своим талантом — она поет на свете, и ее выступления нравятся широкой аудитории. Она хочет стать профессиональной певицей, ей нужно продвижение. Помочь девушке выбиться на большую сцену соглашается продюсер Ги Клод, пораженный ее способностями.

«Сезон дождей» (2019)

Китайская драма о несчастной учительнице и амбициозном ученике. Их отношения запретны, но дружба придает много сил обоим. Брак Лин не ладится из-за того, что она годами не может подарить мужу ребенка. Молодой студент Вей Лун находит в ней образ матери, ведь его собственные родители почти не уделяют внимания воспитанию подростка. Мелодраматический накал этого треугольника ближе к финалу достигает пика.

«Амстердам: Город грехов» (2019 – 2020)

Детективная история из Амстердама 80-х. Детектив полиции Юрре де Кок оказывается в пучине заговора вместе со своим новым напарником. На кону коронация принцессы Беатрис. В стране происходят народные протесты, Юрре де Кок пытается распутать клубок интриг и преступных сговоров, целью которых является разрушение государственной системы Бельгии. Те, кто находятся подле детектива, могут оказаться опасными врагами — никому верить нельзя.