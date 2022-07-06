Рекламодателям

7 ярких кино-новинок лета-2022

  • 06/07/2022, 11:33
новости культуры
МТС и онлайн-кинотеатр KION собрали подборку самых интересных фильмов летнего сезона.

Позади первый месяц лета. Если вы уже достаточно отдохнули в офлайне, мы знаем, чем занять себя в четырех стенах — вышло предостаточно фильмов и сериалов, которые вы могли упустить.

«Нереалити» (2022)

Ироничная антигламурная комедия о звезде реалити-шоу, которая после 10 лет в ТВ-эфире возвращается в родной город Костров. Не от большой любви, конечно — Рите нужны деньги для взятки; из шоу ее выгнали, она хочет вернуться. Но дома к ней никто не относится хорошо — ни родители, ни бывший муж, ни брошенная на дедушку и бабушку дочь. Рите предстоит наладить отношения с малой родиной, если она хочет действительно обрести гармонию.

«Ненастоящий папа» (2022)

Маленький мальчик Бенито узнает, что он приемный. Он некоторое считал Дэвида родным отцом, но тот почти не уделял ему внимания. Отношения в семье держались на матери парня — бывшая супруга Дэвида, Сильвина, воспитывала его. Однажды в семье Бенито происходит трагический эпизод, после которого привычный уклад жизни и отца, и сына меняется. Дэвид решает помочь мальчику разыскать биологического отца.

«Женщина в состоянии развода» (2022)

Вере Никифоровой 33, она молодой специалист-стоматолог. Не так давно она развелась с мужем, но во время медосмотра выяснилось, что Вере срочно необходимо родить. Если этого не произойдет, завести ребенка она не сможет до конца жизни. Теперь в ее жизни возникает масштабная дилемма — как строить отношения с мужчинами, но скрывать резкую необходимость забеременеть. Может быть, Вера будет счастлива в принципе без детей? На эти и многие другие вопросы предстоит отвечать главной героине.

«Мой волк» (2021)

Драматичная история на основе реальных событий. 8-летняя Виктория переезжает в горы со своим отцом. Позади городская жизнь, комфортные условия — нужно привыкать к новому. На прогулке девочка знакомится с одиноким пастухом, который дарит Виктории щенка. Со временем родители девочки понимают, что это вовсе не собака, как казалось поначалу, а самый настоящий дикий зверь. Но дружбе девочки и волка это не мешает.

«Голос любви» (2020)

Биографическая история по мотивам жизни Селин Дион. Главная героиня Алин родом из Квебека выделяется в семье своим талантом — она поет на свете, и ее выступления нравятся широкой аудитории. Она хочет стать профессиональной певицей, ей нужно продвижение. Помочь девушке выбиться на большую сцену соглашается продюсер Ги Клод, пораженный ее способностями.

«Сезон дождей» (2019)

Китайская драма о несчастной учительнице и амбициозном ученике. Их отношения запретны, но дружба придает много сил обоим. Брак Лин не ладится из-за того, что она годами не может подарить мужу ребенка. Молодой студент Вей Лун находит в ней образ матери, ведь его собственные родители почти не уделяют внимания воспитанию подростка. Мелодраматический накал этого треугольника ближе к финалу достигает пика.

«Амстердам: Город грехов» (2019 – 2020)

Детективная история из Амстердама 80-х. Детектив полиции Юрре де Кок оказывается в пучине заговора вместе со своим новым напарником. На кону коронация принцессы Беатрис. В стране происходят народные протесты, Юрре де Кок пытается распутать клубок интриг и преступных сговоров, целью которых является разрушение государственной системы Бельгии. Те, кто находятся подле детектива, могут оказаться опасными врагами — никому верить нельзя.

Фото предоставлено пресс-службой компании

295

Рубрики : Стиль жизни Культура

Регионы: Сибирь

Теги : стиль жизни культура кино


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Минтранс области отказывается согласовывать отчетность концессионера четвертого моста

В связи с неустранением замечаний, выданных подрядчику.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Чиновник госструктуры Новосибирской области подозревается в растрате

В отношении него также возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.
Читать статью >>
Александр Аксёненко: «Пенсии гражданам должны выплачиваться напрямую из бюджета»

Александр Аксёненко: «Пенсии гражданам должны выплачиваться напрямую из бюджета»

Депутат Госдумы от Новосибирской области также предлагает убрать «скидку» в 12% на страховые взносы для тех граждан, чей годовой доход превышает 1 465 000 рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мощности «ЭкоНивы» в Новосибирске не задействованы в поставках для преемника «Макдональдса»

В цепочку мог бы включиться новый завод холдинга в Маслянино. После сдачи в эксплуатацию.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Будущее управляемо!

Все материалы
Лента новостей

Минтранс области отказывается согласовывать отчетность концессионера четвертого моста

06/07/2022, 10:28

У новосибирского бизнеса вырос спрос на умную рекламу

06/07/2022, 10:14

Чиновник госструктуры Новосибирской области подозревается в растрате

05/07/2022, 17:40

Александр Аксёненко: «Пенсии гражданам должны выплачиваться напрямую из бюджета»

05/07/2022, 16:42
Популярное

Старшеклассники смогут бесплатно пройти курсы по программированию

06/07/2022, 11:45

Во дворах жилых многоквартирных домов нельзя мыть авто и самовольно сажать цветы

06/07/2022, 10:06

Сайт IKEA «упал» в день начала онлайн-распродажи

05/07/2022, 13:57

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Около 6 млн рублей – такой ущерб нанесли АО «РЭС» майнеры в Ленинском районе Новосибирска

06/07/2022, 11:51

ВТБ начал прием заявок на кредиты по обновленной льготной программе Корпорации МСП

06/07/2022, 11:23

Банк Уралсиб снизил ставки по госипотеке и семейной ипотеке

06/07/2022, 10:56
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска