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Старшеклассники смогут бесплатно пройти курсы по программированию

  • 06/07/2022, 11:45
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Старшеклассники смогут бесплатно пройти курсы по программированию
Длительность обучения составит два года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в котором предусмотрен порядок выделения субсидий на курсы по обучению языкам программирования для школьников 8-11 классов, сообщила пресс-служба правительства.

Длительность обучения составит два года. Программа будет состоять из четырех модулей по 36 академических часов.

— Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой, — говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что предусмотрено два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн на базе региональных образовательных площадок. Ожидается, что в рамках первого этапа данные курсы пройдут как минимум 100 тысяч школьников. В дальнейшем количество учащихся вырастет до 240 тысяч, добавили в пресс-службе правительства.

Общий объем средств, предусмотренных в трехлетнем федеральном бюджете на организацию обучения, составляет 6,8 миллиардов рублей.

Фото: pixabay.com — sweetlouise

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : субсидии правительство России образование господдержка


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