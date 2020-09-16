72% мандатов в кампаниях всех уровней в регионе получила «Единая Россия»

На территории Новосибирской области во всех избирательных кампаниях партия «Единая Россия» одержала убедительную победу. Из 4920 мандатов в представительные органы власти ЕР получила 3564 или более 72 процентов. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с однопартийцами, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Он напомнил, что в Единый день голосования 13 сентября – кроме выборов депутатов Законодательного собрания Новосибирской области – состоялись выборы в представительные органы 27 муниципальных районов, двух городских округов, 22 городских поселений и 416 – сельских поселений.

В результате голосования избраны 76 депутатов Законодательного Собрания, 4844 депутата представительных органов местного самоуправления, 18 представительных органов муниципальных районов, которые избирались по смешанной системе, при этом из 539 депутатов — 271 – по партийным спискам. При явке в 28 % (в голосовании приняли участие 606 518 избирателей) из 4 920 мандатов «Единая Россия» получила 3 564 или более 72 %. У КПРФ 308 мандатов (6,28%), у ЛДПР — 280 (5,69%), у «Справедливой России» — 104 (2,11%). Все остальные политические объединения набрали в сумме несколько десятков мандатов.

Самыми напряженными стали избирательные кампании депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска, отметил Андрей Травников.

Напомним, что Законодательное Собрание Новосибирской области формируется по смешанной системе – 38 депутатов избираются по партийным спискам и 38 – по одномандатным округам. В бюллетень для голосования по единому областному избирательному округу по пропорциональной системе было включено десять политических партий, из них необходимый для представительства в парламенте пятипроцентный барьер преодолели шесть: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, партия «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров». Всего выдвинулись по одномандатным округам 179 кандидатов и еще 775 — по партийным спискам.

— По данным избиркома у «Единой России» 45 мандатов: 27 по одномандатным округам и 18 по спискам. Ещё три мандата получили самовыдвиженцы, которых мы поддерживали, — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что конкурентной была компания и на выборах депутатов Совета депутатов Новосибирска: приняло участие 13 политических партий, по одномандатным округам выдвинулось 385 кандидатов, в итоге до финиша — до дня голосования — дошли 249.

— И в Новосибирске «Единая Россия» тоже получила поддержку большинства. В данный момент, по итогам подсчета голосов, представлять партию в Совете депутатов областного центра будет 23 депутата и есть информация, что еще четыре самовыдвиженца приняли решение о вступлении во фракцию «Единой России» в горсовете, — сообщил Андрей Травников.

Также у «Единой России» квалифицированное большинство в 21 из 22 представительных органах власти городских поселений и в 413 из 416 — сельских. Убедительную победу — уже в шестой раз — одержал на выборах мэра наукограда Кольцово и член «Единой России» Николай Красников.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области