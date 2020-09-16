9 сентября состоялась конференция по управлению бизнесом КУБ 2020

Компания «ИнфоСофт» организовала очередную конференцию по управлению бизнесом уже в третий раз, сообщили в пресс-службе компании. В течение всего рабочего дня спикеры выступали с докладами, посвящёнными управлению бизнесом, созданию личного бренда, работе с отделами продаж. Всё доклады основаны на реальный событиях, разбирались кейсы, которые эти компании решали, и каких результатов они смогли достичь.

— Всё как в университете. Работай на зачётку, чтобы зачётка работала на тебя. Личный бренд — это новый термин, но так или иначе, он существовал всегда, когда-то это называли репутацией, имиджем и, другими словами. Вы должны показать всем свои достижения и успехи, а в наше время с соцсетями это сделать ещё проще, — говорит генеральный директор АО «Уралкерамика» Евгений Фомин.

Как подчеркнули организаторы конференции, не все доклады были посвящены управлению и продажам. Например, генеральный директор консалтинговой компании «Ликор» Анна Мокшанцева рассказала о приемах мотивирующей критики, которая особенно важна между сотрудником и подчиненным.

— Есть конструктивная критика и неконструктивная. Один из лучших приёмов показать собеседнику, что тебе не нравится — это четырёхчастное высказывание. С помощью этого метода можно донести до собеседника всю информацию в таком виде, чтобы она не была принята как личное оскорбление. Ведь оценке подлежит лишь поведение, а не личность, — рассказывает Анна Мокшанцева.

Кроме того, некоторые участники конференции получили возможность обучения и дальнейшего развития. Сооснователь и коммерческий директор школы маркетинга «ProEnter» Ирина Терентева подарила 3 модуля по основному курсу интернет-маркетолога, а от коммерческого директора компании «ИнфоСофт» Елены Пясковской один из участников получил сертификат на проведение экспресс-аудита отдела продаж.

Итоги конференции:

8 часов длилась конференция;

9 спикеров;

13 подарков от спикеров

85 человек единовременного онлайна

более 100 регистраций;

Ни одной технической неполадки во время трансляции.

Фото предоставлено организаторами