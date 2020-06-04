9,2% новосибирцев, протестированных в «Инвитро», имеют антитела к коронавирусу

9,2% жителей Новосибирска, прошедших в «Инвитро» исследование на антитела к вирусу SARS-COV-2, возбудителю новой коронавирусной инфекции, получили положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, сообщили в пресс-службе клиники. Отмечается, что аналогичный показатель для остальных регионов России, в которых доступно данное исследование, составил 13.9%. Такие результаты были получены в ходе дополнительного анализа имеющихся в компании данных к началу текущей недели. Всего, по состоянию на сегодняшний день, за выполнением тестов на определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в «Инвитро» обратились уже более 170 000 человек.

Отслеживать общее число пациентов, выполнивших исследование на антитела к SARS-COV-2, а также процент выявленных положительных результатов тестов скоро можно будет на официальном сайте www.invitro.ru, в специальном разделе «Мониторинг Инвитро SARS-COV-2», где будут представлены данные по регионам, полу и возрасту пациентов.

Как сообщалось ранее, массовое тестирование на антитела класса G в «Инвитро» стартовало 18 мая 2020 года во всех регионах и городах присутствия сети. С 25 мая компания начала выполнять тесты на антитела класса М (IgM). Стоимость исследования составляет от 950 рублей (без учета стоимости взятия биоматериала). Также для желающих доступен комплекс исследований, включающий анализ на антитела классов M и G, его стоимость — от 1900 рублей*. Срок исполнения — 5-6 рабочих дней.

Исследование доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования могут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Также желающие сдать тест на антитела к SARS-CoV-2 могут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.

* — стоимость исследования может различаться в разных городах, пожалуйста, уточняйте информацию на www.invitro.ru. Точный список городов, в которых можно пройти данное исследование, также доступен на официальном сайте компании.

Фото предоставлено пресс-службой Инвитро