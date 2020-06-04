Линии связи спрячут с проспекта Маркса под землю

Как стало известно InfoPro54, в Новосибирске готовится к реализации первый пилотный проект по «Чистому небу». Одну из улиц города планируется освободить от проводов. Инициатива по переносу волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) с опор контактной сети и линий освещения в кабельную канализацию исходит от ПАО «Ростелеком». С этим предложением компания вышла на муниципалитет в марте. В середине апреля проект обсуждался на совещании у заместителя мэра города Новосибирска Олега Клемешова.

— В качестве пилотного проекта ПАО «Ростелеком» предложило организовать перенос ВОЛС с опор контактной сети на проспекте Карла Маркса, на основе предоставленной информации от МКП «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ») об операторах связи, оборудование которых размещенного на рассматриваемом участке, — сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос InfoPro54.

Реализация пилотного проекта предполагается по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до ул. Немировича-Данченко. Кабельная канализация — собственность «Ростелекома». На указанном участке на опорах контактной сети размещено оборудование следующих операторов связи:

ПАО «МТС» — 21 место крепления,

ПАО «Вымпелком» — 44 места крепления,

ООО «Новотелеком» — 71 место крепления,

ООО «Мегаком-ИТ» — 60 мест крепления,

ООО «Авантел» — 66 мест крепления,

ООО «Сибирские сети» — 13 мест крепления,

АО «ЗапСибТранстелеком» — 24 места крепления,

ООО «НИР» — 1 место крепления.

В пресс-службе «Ростелекома» корреспонденту InfoPro54 подтвердили, что план реализации пилотного проекта по переносу кабелей связи, размещенных на опорах наружного освещения МБУ «ГЦОДД» и опорах контактной сети МКП «ГЭТ», в сооружения телефонной канализации сейчас прорабатывается. Данные работы предполагается провести для улучшения эстетического облика города Новосибирска и упрощения обслуживания линий наружного освещения МБУ «ГЦОДД».

— Предварительно для реализации проекта по переносу волоконно-оптических линий связи с опор контактной сети, закрепленных за МКП «ГЭТ», в кабельную канализацию ПАО «Ростелеком», выбран участок на проспекте Карла Маркса. На этом участке размещены опоры контактной сети, находящиеся на балансе МКП «ГЭТ», а также оборудование нескольких операторов связи, — пояснили в пресс-службе компании.

Сроки реализации проекта и предполагаемый объем инвестиций в «Ростелекоме» могут назвать только после согласования деталей со всеми заинтересованными сторонами.

— Мы понимаем важность переноса подвесных коммуникаций для улучшения внешнего облика города, в том числе в связи с планами по проведению в 2023 году в Новосибирске Международного молодежного чемпионата мира по хоккею, поэтому МТС планомерно с 2017 года ведет перенос ВОЛС с опор в кабельную канализацию, — сообщили в InfoPro54 в ответ на запрос редакции. — Так, мы уже перенесли кабели с опор ГЭТ в канализацию «Ростелекома» на всем протяжении Красного проспекта, понимая необходимость демонтажа воздушных ВОЛС с центральных улиц города. МТС поддерживает инициативы мэрии по переносу воздушных линий связи в канализацию, но пока никаких предложений нам не поступало относительно участия в проекте по переносу ВОЛС с опор контактной сети МКП «ГЭТ» на проспекте Маркса.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть неоднократно заявлял о планах по реализации в городе программы «Чистое небо», когда с улиц исчезнут не только рекламные растяжки, но и провода. Прежде всего, этот проект планировалось реализовать на «гостевых маршрутах» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который город готовится принять к 2023 году. Проспект Маркса является частью одного из таких «гостевых маршрутов».

По данным мэрии, по состоянию на 15.05.2020 у МКП «ГЭТ» с операторами связи и организациями, осуществляющими другие виды деятельности, заключены договоры на аренду 23080 мест крепления к опорам контактной сети, в том числе с операторами связи на аренду 22265 мест крепления к опорам кабелей волоконно-оптических линий связи. На территории города Новосибирска расположены 17746 опор линий освещения, находящихся на балансе МБУ «Городской центр организации дорожного движения», — на них размещены 9253 точки крепления ВОЛС и 8492 опоры контактной сети трамвая и троллейбуса (без учета опор, расположенных внутри территорий трамвайных и троллейбусных депо), находящихся в оперативном ведении МКП «ГЭТ» — 23080 точек крепления ВОЛС.

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