Адаптивная стратегия бизнеса в кризис

Президент группы компаний «Живой кофе» Шай Грановский в рамках прямой трансляции цифрового ивента «Синергии» Synergy Online Forum рассказал об адаптивной стратегии бизнеса на примере предыдущего кризиса 2014-2015 годов.

Первое, что Грановский советует сделать во избежание банкротства, — рассчитаться с долгами.

— Даже если у вас очень хороший продукт или сервис, но вы не в состоянии платить по кредитам, это может похоронить ваш бизнес. Вы заплатите высокую цену, но сможете устоять, — предупредил он.

Еще одним шагом бизнесмен называет сокращение расходов. При этом он советует сокращать сотрудников, которые заняты на производстве, снижать маркетинговые расходы и прекращать долгосрочные инвестиционные проекты.

— Последние, кого следует сокращать, — это продавцы, — заверяет эксперт.

Кризис — это возможности, и во время кризиса надо искать новых клиентов. Шай Грановский вспомнил опыт 2014 года, когда компания вышла на сегмент HoReCa и вырастила внутри свой структуры новые специализации, связанные с авиаиндустрией и РЖД.

— Очень важно в кризисной ситуации заручиться поддержкой всего производства и поставить компанию в ракурс сервис-провайдера, — подчеркивает бизнесмен. — Вы должны дать вашему клиенту уникальный положительный опыт от общения с вашим продуктом. Сервис — это не только передовая, но и все поддерживающие подразделения. Поэтому мы создали систему оценок и обратной связи, чтобы все сотрудники — от кладовщика до генерального директора — рассматривали свою работу с точки зрения потребителя и предоставления качественного сервиса для клиента. Также мы создали систему, в которой продающие подразделения в виде скоринг-модели оценивают эффективность поддерживающих подразделений.

Кризис — это время запускать новые продукты и переходить на большие упаковки.